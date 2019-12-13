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Стиль жизни
Где сделать красивые новогодние фотографии. Обзор фотостудий Томска
ТВ2
7 часов назад
Чтобы Новый год надолго остался у вас в памяти, сохраните воспоминания о нем в фотоальбоме. Красивые и сказочные, смешные и сдержанные — какими бы ни были фотографии, они много лет будут напоминать вам о приятных моментах. Собирайте семью или друзей и выбирайте праздничные локации на свой вкус. Обзор фотостудий Томска вам в помощь.
Фотостудия «Маска»
Адрес: ул. Говорова, 19в, стр. 1
Фотостудия «Кружево»
Адрес: пр. Ленина, 110
Фотостудия «Версаль»
Адрес: пер. Комсомольский, 16а
Фотостудия «Гера»
Адрес: пер. Дербышевский, 26б
Фотостудия «Абрис»
Адрес: ул. Партизанская, 3
Фотостудия «Studio flat 101»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотостудия «Романс»
Адрес: ул. Красноармейская, 96
Фотостудия «Shabby»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотостудия «Акварель»
Адрес: пр. Ленина, 63
Фотографии взяты из официальных групп фотостудий в соцсетях.
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