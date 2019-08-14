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14 августа,
2019
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Гастрономический гороскоп

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Расположение планет при рождении человека дает информацию не только об его характере и способностях, но и о том, что нужно кушать, чтобы чувствовать себя здоровым и красивым, - утверждает Джйотиш – астролог Наталья Крупина. Она составила небольшой гороскоп, прислушавшись к которому можно поправить свою фигуру и не только. 

Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп
Гастрономический гороскоп

Обращаем ваше внимание, что статья носит общий характер. Более подробная и точная информация дается в индивидуальной астро-карте.

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