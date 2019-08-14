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Гастрономический гороскоп
24 минуты назад
Расположение планет при рождении человека дает информацию не только об его характере и способностях, но и о том, что нужно кушать, чтобы чувствовать себя здоровым и красивым, - утверждает Джйотиш – астролог Наталья Крупина. Она составила небольшой гороскоп, прислушавшись к которому можно поправить свою фигуру и не только.
Обращаем ваше внимание, что статья носит общий характер. Более подробная и точная информация дается в индивидуальной астро-карте.
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