Фуд-дизайн: еда как искусство
Пирожки, гелевый холодильник, компостный контейнер, «живое» меню в ресторане, посуда, которую можно съесть, пасека на крыше театра. Еда – это уже не просто топливо, это то, что нас связывает, это культура, традиции, общение и здоровье. Еда – это произведение искусства.
Именно об этом шла речь в Сибирском центре дизайна ТГУ, где приглашенный эксперт Анна Лычагина — выпускница Студии дизайна товаров Уральского государственного архитектурно-художественного университета — рассказала о фуд-дизайне.
«В России эта тема достаточно новая. Фуд-дизайном как исследованием занимаются в Италии, Германии. В России до этого момента каких-то больших исследований на эту тему не было», — говорит Анна Лычагина.
Девушка подчеркивает, что фуд-дизайн — это больше, чем красивые фотографии блюд. Объектом дизайна может стать практически любое изделие в любой сфере жизни людей, мебель, интерьер в целом, телефон, машина, а также еда.
«Наша жизнь делится на определенные сферы, и было бы глупо говорить о том, что питание не играет важную роль. Питание играет большую роль не только в нашей бытовой жизни, а и в нашей жизни как в культурной», — говорит Анна.
Что такое фуд-дизайн?
Явление фуд-дизайна описывается как стремление модифицировать продукты, сделать их более удобными для транспортировки, употребления, хранения.
«Когда я активно начала изучать эту тему, я поняла, что это наши пирожки. Потому что это пример модифицирования продукта. Мы объединяем хлеб и начинку, и это становится удобным. Это еда в оболочке, которую можно съесть», — замечает Анна Лычагина.
Проще говоря, фуд-дизайн – это все, что связано с едой помимо или даже кроме готовки.
«Фуд-дизайн – это проектирование не от конкретного предмета, а проектирование от сферы жизни. Как нам было бы удобнее питаться, как нам это сделать более интереснее. И как нам питаться так, чтобы как можно меньше загрязнять окружающую среду», — уточняет девушка.
У пищи, как и у любого продукта, есть свой жизненный цикл. Она создается, сохраняется, употребляется и утилизируется. Все эти этапы и включает в себя понятие фуд-дизайна.
Сохранение
Существует большое количество способов сохранения пищи. Так, в 2016 году на конкурсе Electrolux Design Lab Юрий Дмитриев, выпускник Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, представил концепцию холодильника – «Bio Robot Refrigerator».
Это холодильник, сохраняющий еду с помощью биополимерного геля. В нем нет отделений, дверей и полок, все, что нужно, это просто вставить еду в гель. Это достаточно комфортный и экологичный способ хранения продуктов. Гель использует свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Он не имеет запаха и не липнет.
Доставка
Транспортировка продуктов играет немаловажную роль. Большое внимание уделяется пищевой логистике. Продукты должны сохранять свежесть и презентабельный вид.
«В Германии был разработан проект – это приложение, которое позволяет просмотреть список магазинов, в которых есть продукты с истекающим сроком годности. Таким образом, пригодные в пищу продукты не выбрасываются, а продаются по заниженной стоимости», — поясняет Анна Лычагина.
Подача
Пища должна выглядеть не просто красиво и привлекательно, ее должно быть интересно есть. Вокруг употребления такой пищи создается целый круг интересов – чем ее есть, как есть, в каком окружении и где.
В 90-е годы фуд-дизайн занимался тем, что пытался адаптировать какой-то продукт только для того, чтобы он был удобен в транспортировке.
«Далее началось интересное – в Европе решили: «а пусть пища будет не только полезная для употребления в массовом производстве, но еще и интересной для человека, — комментирует Анна. — Одним из очень интересных направлений, которым занимаются дизайнеры-проектировщики, является проектирование опыта питания, презентация».
Так появилась технология видеомэппинг – на стол проецируется изображение, которое позволяет посетителю посмотреть историю блюд, наблюдать процесс приготовления. Когда презентация заканчивается, блюдо подается на стол.
Употребление и презентация – это то, что идет рядом. В каждом кафе или ресторане интерьер и меню разработаны таким образом, чтобы все вместе выглядело как одна законченная история.
Еще один пример подачи продукта – это чипсы Принглс (Pringles). Обычные чипсы, как правило, разного размера, и это нормально, картофелины никогда не бывают одинаковыми. И компания «Проктал энд Гэмбл» не стала адаптировать обычные картофельные чипсы, она придумала совершенно новый для того времени продукт.
«Это проектирование именно от продукта. Еда и упаковка для нее. Это новая технология приготовления, потому что до них никто не делал такие картофельные снеки», — говорит Анна.
Сюда можно отнести и вафельные стаканчики, которые бывают разных размеров, длины. Их удобно перевозить, при транспортировке они не крошатся, к тому же очень компактны – их можно складывать друг в друга.
Утилизация
Пожалуй, одним из важных направлений дизайна является направление утилизации пищевых продуктов. И сейчас оно активно развивается.
Так, компанией Вирпул (Whirlpool) в 2017 году на международной выставке по электронике был представлен бытовой утилизатор пищи. Принцип, что у компостной ямы. Однако неприятного запаха нет и контейнер с перерабатываемыми отходами стоит прямо дома.
«В первую очередь такой продукт предназначен для частных домов. Но я думаю, в конечном итоге это станет доступно и для небольшого формата квартиры», — добавляет Анна.
В Европе разрабатываются проекты, связанные с городским фермерством. Например, оперный театр Гарнье в Париже. На крыше этого театра расположена пасека, таким образом они поддерживают популяцию пчел и производят «Оперный мед».
Неожиданно и привлекает внимание
Каждый ресторан, кондитерская или кафе желают выделиться чем-то необычным и эксклюзивным. Для этого не нужно изобретать бесконечное количество новых продуктов, достаточно изобрести новую форму.
Пицца в конусе – в Италии и Испании ее подают с 90-х годов. В последние десять лет популярна и в России.
«Опыт питания – это церемония принятия пищи в определенной среде. Вы можете принимать пищу дома, размеренно, спокойно, ту пищу, которая вам нравится. В последнее время многие шеф-повара рассматривают блюда не просто как какой-то набор продуктов, а как историю, некоторые я бы даже сказала произведения искусства», — резюмирует Анна.
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