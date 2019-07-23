Фуд-дизайн: еда как искусство

На стиле

Пирожки, гелевый холодильник, компостный контейнер, «живое» меню в ресторане, посуда, которую можно съесть, пасека на крыше театра. Еда – это уже не просто топливо, это то, что нас связывает, это культура, традиции, общение и здоровье. Еда – это произведение искусства.

Именно об этом шла речь в Сибирском центре дизайна ТГУ, где приглашенный эксперт Анна Лычагина — выпускница Студии дизайна товаров Уральского государственного архитектурно-художественного университета — рассказала о фуд-дизайне.

«В России эта тема достаточно новая. Фуд-дизайном как исследованием занимаются в Италии, Германии. В России до этого момента каких-то больших исследований на эту тему не было», — говорит Анна Лычагина.

Фото: instagram.com/annalychagina/

Девушка подчеркивает, что фуд-дизайн — это больше, чем красивые фотографии блюд. Объектом дизайна может стать практически любое изделие в любой сфере жизни людей, мебель, интерьер в целом, телефон, машина, а также еда.

«Наша жизнь делится на определенные сферы, и было бы глупо говорить о том, что питание не играет важную роль. Питание играет большую роль не только в нашей бытовой жизни, а и в нашей жизни как в культурной», — говорит Анна.

Что такое фуд-дизайн?

Явление фуд-дизайна описывается как стремление модифицировать продукты, сделать их более удобными для транспортировки, употребления, хранения.

«Когда я активно начала изучать эту тему, я поняла, что это наши пирожки. Потому что это пример модифицирования продукта. Мы объединяем хлеб и начинку, и это становится удобным. Это еда в оболочке, которую можно съесть», — замечает Анна Лычагина.

Проще говоря, фуд-дизайн – это все, что связано с едой помимо или даже кроме готовки.

«Фуд-дизайн – это проектирование не от конкретного предмета, а проектирование от сферы жизни. Как нам было бы удобнее питаться, как нам это сделать более интереснее. И как нам питаться так, чтобы как можно меньше загрязнять окружающую среду», — уточняет девушка.

У пищи, как и у любого продукта, есть свой жизненный цикл. Она создается, сохраняется, употребляется и утилизируется. Все эти этапы и включает в себя понятие фуд-дизайна.

Сохранение

Существует большое количество способов сохранения пищи. Так, в 2016 году на конкурсе Electrolux Design Lab Юрий Дмитриев, выпускник Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, представил концепцию холодильника – «Bio Robot Refrigerator».

Это холодильник, сохраняющий еду с помощью биополимерного геля. В нем нет отделений, дверей и полок, все, что нужно, это просто вставить еду в гель. Это достаточно комфортный и экологичный способ хранения продуктов. Гель использует свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Он не имеет запаха и не липнет.

Доставка

Транспортировка продуктов играет немаловажную роль. Большое внимание уделяется пищевой логистике. Продукты должны сохранять свежесть и презентабельный вид.

«В Германии был разработан проект – это приложение, которое позволяет просмотреть список магазинов, в которых есть продукты с истекающим сроком годности. Таким образом, пригодные в пищу продукты не выбрасываются, а продаются по заниженной стоимости», — поясняет Анна Лычагина.

Подача

Пища должна выглядеть не просто красиво и привлекательно, ее должно быть интересно есть. Вокруг употребления такой пищи создается целый круг интересов – чем ее есть, как есть, в каком окружении и где.

В 90-е годы фуд-дизайн занимался тем, что пытался адаптировать какой-то продукт только для того, чтобы он был удобен в транспортировке.

«Далее началось интересное – в Европе решили: «а пусть пища будет не только полезная для употребления в массовом производстве, но еще и интересной для человека, — комментирует Анна. — Одним из очень интересных направлений, которым занимаются дизайнеры-проектировщики, является проектирование опыта питания, презентация».

Так появилась технология видеомэппинг – на стол проецируется изображение, которое позволяет посетителю посмотреть историю блюд, наблюдать процесс приготовления. Когда презентация заканчивается, блюдо подается на стол.

Употребление и презентация – это то, что идет рядом. В каждом кафе или ресторане интерьер и меню разработаны таким образом, чтобы все вместе выглядело как одна законченная история.

Еще один пример подачи продукта – это чипсы Принглс (Pringles). Обычные чипсы, как правило, разного размера, и это нормально, картофелины никогда не бывают одинаковыми. И компания «Проктал энд Гэмбл» не стала адаптировать обычные картофельные чипсы, она придумала совершенно новый для того времени продукт.

«Это проектирование именно от продукта. Еда и упаковка для нее. Это новая технология приготовления, потому что до них никто не делал такие картофельные снеки», — говорит Анна.

Сюда можно отнести и вафельные стаканчики, которые бывают разных размеров, длины. Их удобно перевозить, при транспортировке они не крошатся, к тому же очень компактны – их можно складывать друг в друга.

Утилизация

Пожалуй, одним из важных направлений дизайна является направление утилизации пищевых продуктов. И сейчас оно активно развивается.

Так, компанией Вирпул (Whirlpool) в 2017 году на международной выставке по электронике был представлен бытовой утилизатор пищи. Принцип, что у компостной ямы. Однако неприятного запаха нет и контейнер с перерабатываемыми отходами стоит прямо дома.

«В первую очередь такой продукт предназначен для частных домов. Но я думаю, в конечном итоге это станет доступно и для небольшого формата квартиры», — добавляет Анна.

В Европе разрабатываются проекты, связанные с городским фермерством. Например, оперный театр Гарнье в Париже. На крыше этого театра расположена пасека, таким образом они поддерживают популяцию пчел и производят «Оперный мед».

Неожиданно и привлекает внимание

Каждый ресторан, кондитерская или кафе желают выделиться чем-то необычным и эксклюзивным. Для этого не нужно изобретать бесконечное количество новых продуктов, достаточно изобрести новую форму.

Пицца в конусе – в Италии и Испании ее подают с 90-х годов. В последние десять лет популярна и в России.