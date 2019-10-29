Добрые новости
29 октября,
2019
МОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
FASHION-ПОТРЕБЛЕНИЕ:
КУЛЬТ VS КУЛЬТУРА
Послевкусие PechaKucha Vol. 6 в ЦУМе
Маргарита Некратова
фэшн-журналист, стилист
Освобождая недра гардеробной для новых покупок, часто ли мы задумываемся о судьбе отслужившей одежды? Вышла из моды, не по размеру, надоела или попросту износилась - потом она почти наверняка превратится в мусор. В отличие от стекла, бумаги, пластика и металла, одежда в России практически не подлежит вторичному использованию. В Томске, к примеру, нет ни одного центра по переработке текстиля. Но среди полумиллиона жителей нашлось несколько десятков (в основном, молодых) людей, всерьез взволнованных экологичностью своего увлечения модой. Вечером 25 октября на PechaKucha Vol. 6 их собрал под своей крышей торговый центр ЦУМ в рамках Fashion Night 3.0.
Быть кратким МОДНО и НУЖНО!
Шесть спикеров-экспертов пришли поделиться своими мыслями о проблеме загрязнения окружающей среды отходами модной индустрии, а заодно и рассказать о своих бизнес-проектах. Баланс между пиаром и просветительством у выступающих был разным, но слово "экология" во всех его смыслах было использовано многократно. Как и предполагает формат, ораторы экологично подошли не только к содержанию своих выступлений, но и к слушателям. Квинтэссенцию своих взглядов каждый изложил за 6 минут и 40 секунд, сопроводив речь презентацией ровно из 20 слайдов. Жанр сложный, требующий тщательной подготовки, особенно в случае, когда тема просится на ее обсуждение в течение пары недель.
Мода перестала ассоциироваться с безостановочным потреблением и растратой природных ресурсов. Как показывают исследования, опубликованные в "Журнале чистого производства" (Journal of Cleaner Produсtion), эко-дружественность усиливает положительный имидж бренда в глазах покупателей. Для производителей думы о безвредном изготовлении одежды стали не только отражением благородства и здравомыслия, но и важной частью маркетинговой стратегии.
Для производства одной футболки затрачивается около 2700 литров воды, а для джинсов требуется уже 6 тысяч литров. Территории, где выращивается хлопок, превратились в зоны экологического бедствия. Наглядная иллюстрация этого - гибель Аральского моря в Казахстане. Поэтому сегодня бренды, производящие качественную одежду, всерьез озадачены снижением негативного влияния на природу.
Алина Борисоглебская
директор проектов "Denim&Casual" и "Sneaker" ЦУМа
"Зеленые" fashion-феномены
Удивителен с точки зрения российского обывателя пример американской компании Patagonia. Фирма дает пожизненную гарантию на вещи своего производства. Руководство Patagonia пошло еще дальше: организованы турне бесплатного ремонта одежды Worn Wear и интернет-магазин отремонтированных вещей. Сложно себе представить подобное в России. Соприкоснуться с великим мы можем пока только посредством покупки вещей этого бренда. Недешевых, но и не умопомрачительно дорогих. Брюки, рассчитанные на вечность, можно приобрести в пределах 4-7 тысяч рублей, а куртку - за 13-17 тысяч. Правда, система бесплатного ремонта в России, увы, не отлажена.

Так выглядят мастерские Worn Wear. Фото: @wornwear
О том, как компании удалось достичь таких этических высот и стать "зеленой совестью" среди производителей одежды в стиле outdoor, можно прочитать в книге основателя компании, легендарного альпиниста Ивона Шуинара "Бизнес в стиле серфинг". И хотя угнаться за Patagonia вряд ли возможно, другие бренды, каждый на свой лад, тоже позиционируют свою эко-ориентированность.
Loccitane
Снижение количества пластика в упаковке, на 100 % перерабатываемая упаковка отдельных серий косметики
Tommy Hilfiger
Джинсы из переработанного денима, шовная нить из пластиковых бутылок, утеплитель из переработанного пластика
Levi's
Технология water-less для экономии воды при производстве джинсов, переход на использование экологически чистого хлопка
Benetton
Планы перехода на использование экологически чистого хлопка
Ожидаемо на Pechakucha Vol. 6 был заброшен камень в огород масс-маркета - быстрая мода, некачественная одежда, мутные бизнес-практики. Правда, до сих пор в Томске единственным пунктом, в котором принимают изношенные вещи и вознаграждают за это (скидкой), остается филиал шведского масс-маркет бренда H&M. По словам продавцов, принятые вещи вывозятся в Германию, где происходит сортировка с последующей утилизацией. Так ли это происходит на самом деле, нам в Томске судить сложно.
Новый макротренд - Sustainable fashion
Устойчивая (если перевести буквально), или осознанная мода - это путь к вдумчивому потреблению. Исповедуя его, покупатель понимает свою ответственность за урон окружающей среде и бедственное положение людей из стран "третьего мира", где производится большая часть одежды. Как воздействовать на легкую промышленность, чтобы мода перестала быть катастрофой для планеты? Это исследует Fashion Lab Сибирского центра дизайна ТГУ - одного из организаторов мероприятия.
14 млн
тонн одежды ежегодно выбрасывается в России
62 млн
тонн одежды ежегодно потребляется
70 млн
деревьев ежегодно вырубается для производства тканей
200
лет необходимо для разложения полиэстера
Мода - игра в догонялки, а стиль - это игра в понималки. Не гонитесь за модой и думайте о том, что вы покупаете. Существуют специальные экомаркировки одежды, которые свидетельствуют о безопасности ее производства для окружающей среды. Среди них особое внимание я хочу обратить на маркировку GOTS - в магазине я бы остановил свой выбор на одежде с таким знаком.
Максим Костенко
заведующий Fashion Lab Сибирского центра дизайна ТГУ
Стандарт GOTS - Global Organic Textile Standard - применим к товарам из волокон, пряжи, ткани, готовой одежде и домашнему текстилю. Он контролирует качество и условия производства от выращивания на плантации до бутика. Стандарт гарантирует высокое качество, экологичность и этичный подход ко всему: производству, трудовые отношениям, переработке, упаковке, маркировке, экспорту, импорту и распространению всех продуктов из натуральных волокон. У GOTS есть ряд эквивалентов: Organic Trade Association (США), Soil Association (Англия), JOCA (Япония), сEKO Sustainable (Нидерланды), Ecocert (Франция), ICEA (Италия), ETKO (Турция) и другие. Чтобы разбираться в них, нужно быть хорошо осведомленным. Впрочем, популяризация эко-знаний в сфере одежды тоже является целью Fashion Lab. Аудитория для этого в Томске и в России есть, чего нельзя сказать о производителях текстиля. В этой сфере контролировать и совершенствовать почти некого.




Молодежь - за минимализм
Сколько вещей нам действительно необходимо? У любого предмета есть своя цена не только для его владельца, но и для природы. Даже содержание нами каждой вещи на самом деле обходится планете недешево. Изменить свое отношение к потреблению призывает 18-летний студент и по совместительству автор проекта ECONIX Евгений Вышегородцев. Продажа сумок из неокрашенного текстиля пока не обеспечивает больших оборотов, зато дает возможность транслировать свои взгляды и знакомить людей с альтернативным образом жизни.
Я стараюсь жить и одеваться просто, а также есть простую пищу. "Простота - это крайний предел опытности и последнее усилие гения". К этим словам Леонардо да Винчи мне и добавить нечего. Ключ к решению проблемы загрязнения окружающей среды, по-моему, не в том, чтобы больше перерабатывать, а в том, чтобы меньше потреблять.
Евгений Вышегородцев
создатель интернет-магазина текстильной продукции
Экологичные бизнесмены
На фото (слева направо): организатор движения "Ван Гог" Вадим Холин; директор сети имидж-студий Sebastian Professional Арина Шуваева рассказывает об экологичной косметике для волос; директор томского марафона ЯРЧЕ Александр Гордиевских
Сложившимся предпринимателям тоже нашлось что сказать. Движение Ван Гог, возглавляемое бывшим управляющим "Томского молока", а ныне частным фермером Вадимом Холиным, объединяет активных мыслящих людей, готовых во время утренней пробежки собирать мусор в окрестностях своего дома. Сообщество-младенец, двух месяцев от роду, уже собрало 1300 подписчиков в Instagram, проводит просветительские встречи в кафе "Кафедра" и продвигает здравые идеи. Стильно и с иголочки одетый спикер поделился не только звучными тезисами, но и своими старыми переделанными брендовыми вещами. Хоть и размера XL, они разлетелись между присутствующими юными модницами, как горячие пирожки. Одна из самых статусных персон в томской среде стилистов по волосам Арина Шуваева агитировала не застревать на годы в одинаковом образе и почаще менять парикмахера (правда, более экологично делать это в пределах проверенного салона). Предводитель сообщества Go-Run "бегущий человек" Александр Гордиевских недвусмысленно звал присоединиться к своей легконогой "секте" (так он сам в шутку именует своих подопечных). Приверженцам бега он сулит обновление митохондрий в клетках, равномерное омывание коленных чашечек суставной жидкостью и, главное, мировоззрение активных людей, которое неизбежно должно привести к переосмыслению взглядов на потребление. Вне всякого сомнения, половина слушателей уже мысленно участвовала в забеге под его пламенную речь.
Обещанное послевкусие
Линия дискуссии на Pechakucha танцевала вокруг довольно известных эко-дружественных заповедей:

1) Нужно быть любознательным и интересоваться, где и как сделано то, что мы носим.
2) Качественные вещи обходятся природе чуть дешевле.
3) Думающему человеку пристало использовать вещи подолгу, меняться ими с друзьями, покупать в секонд-хендах, не выбрасывать, а сдавать в переработку или отдавать на благотворительность.
4) Вещи местного производства предпочтительнее привозных, потому что ради их транспортировки не сжигается топливо.

Поэтому PechaKucha Vol. 6 рождает противоречивые эмоции. С одной стороны, это, очевидно, маркетинговое мероприятие. Оно призвано привлечь клиентов в магазин или салон за качественными товарами и услугами. Идейных людей оно побуждает разделить определенные взгляды и примкнуть к движению. Но вот что-то не похоже, чтобы кто-то из выступающих был одет в вещи, купленные в комиссионке, или редко стирает свою одежду с целью сберечь водные и почвенные ресурсы родины. Опять же, не всем доступна пропагандируемая fashion-осознанность.
Качественные вещи может себе позволить только хорошо обеспеченный покупатель, а уж об одежде местного производства нет смысла и говорить. Много ли тканей сегодня изготавливается в Томске? А в России?

С другой стороны, продажи неизбежны и вне "зеленой" парадигмы. Сами по себе они не являются злом. Памятуя уродливый облик свалок и безжизненные пейзажи с изувеченной природой, можно покупать осмысленно. И благодаря таким встречам, как нынешняя PechaKucha в ЦУМе, появляется нужная информация и вырабатывается культура осознанного подхода к своему быту. За это организаторам - глубокий реверанс и искренняя благодарность.
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