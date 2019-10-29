Сложившимся предпринимателям тоже нашлось что сказать. Движение Ван Гог
, возглавляемое бывшим управляющим "Томского молока", а ныне частным фермером Вадимом Холиным
, объединяет активных мыслящих людей, готовых во время утренней пробежки собирать мусор в окрестностях своего дома. Сообщество-младенец, двух месяцев от роду, уже собрало 1300 подписчиков в Instagram, проводит просветительские встречи в кафе "Кафедра" и продвигает здравые идеи. Стильно и с иголочки одетый спикер поделился не только звучными тезисами, но и своими старыми переделанными брендовыми вещами. Хоть и размера XL, они разлетелись между присутствующими юными модницами, как горячие пирожки. Одна из самых статусных персон в томской среде стилистов по волосам Арина Шуваева
агитировала не застревать на годы в одинаковом образе и почаще менять парикмахера (правда, более экологично делать это в пределах проверенного салона). Предводитель сообщества Go-Run "бегущий человек" Александр Гордиевских
недвусмысленно звал присоединиться к своей легконогой "секте" (так он сам в шутку именует своих подопечных). Приверженцам бега он сулит обновление митохондрий в клетках, равномерное омывание коленных чашечек суставной жидкостью и, главное, мировоззрение активных людей, которое неизбежно должно привести к переосмыслению взглядов на потребление. Вне всякого сомнения, половина слушателей уже мысленно участвовала в забеге под его пламенную речь.