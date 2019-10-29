Линия дискуссии на Pechakucha танцевала вокруг довольно известных эко-дружественных заповедей:



1) Нужно быть любознательным и интересоваться, где и как сделано то, что мы носим.

2) Качественные вещи обходятся природе чуть дешевле.

3) Думающему человеку пристало использовать вещи подолгу, меняться ими с друзьями, покупать в секонд-хендах, не выбрасывать, а сдавать в переработку или отдавать на благотворительность.

4) Вещи местного производства предпочтительнее привозных, потому что ради их транспортировки не сжигается топливо.



Поэтому PechaKucha Vol. 6 рождает противоречивые эмоции. С одной стороны, это, очевидно, маркетинговое мероприятие. Оно призвано привлечь клиентов в магазин или салон за качественными товарами и услугами. Идейных людей оно побуждает разделить определенные взгляды и примкнуть к движению. Но вот что-то не похоже, чтобы кто-то из выступающих был одет в вещи, купленные в комиссионке, или редко стирает свою одежду с целью сберечь водные и почвенные ресурсы родины. Опять же, не всем доступна пропагандируемая fashion-осознанность.

Качественные вещи может себе позволить только хорошо обеспеченный покупатель, а уж об одежде местного производства нет смысла и говорить. Много ли тканей сегодня изготавливается в Томске? А в России?



С другой стороны, продажи неизбежны и вне "зеленой" парадигмы. Сами по себе они не являются злом. Памятуя уродливый облик свалок и безжизненные пейзажи с изувеченной природой, можно покупать осмысленно. И благодаря таким встречам, как нынешняя PechaKucha в ЦУМе, появляется нужная информация и вырабатывается культура осознанного подхода к своему быту. За это организаторам - глубокий реверанс и искренняя благодарность.