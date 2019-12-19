Что нельзя, а что можно дарить на Новый 2020 год

Символ наступающего 2020 года по восточному календарю — белая металлическая крыса. Астрологи считают, что новогодний подарок должен понравиться не только человеку, которому его преподнесли, но и символу будущего года. Что можно дарить на Новый год, а от каких презентов лучше воздержаться, чтобы не спугнуть удачу? Читаем и запоминаем.

Накануне 2020 года в цене будут практичные и функциональные вещи. Причем, не обязательно дорогие. Например, теплый плед, новая сковородка, скатерть, пылесос, связанный своими руками шарф — главное, чтобы человек их активно использовал в повседневной жизни. Но банные принадлежности стоит исключить, — крыса не любит воду.





Хороший вариант для сюрприза под елкой — украшения. Предпочтительно — из серебра и белого золота. Если хотите, преподнесите бижутерию, но только прохладных оттенков.





Из разряда удачных подарков — всевозможные гаджеты: смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, «умные» часы, тапочки с подогревом и прочие полезные вещи.