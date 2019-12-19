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19 декабря,
2019
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Стиль жизни

Что нельзя, а что можно дарить на Новый 2020 год

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Символ наступающего 2020 года по восточному календарю — белая металлическая крыса. Астрологи считают, что новогодний подарок должен понравиться не только человеку, которому его преподнесли, но и символу будущего года. Что можно дарить на Новый год, а от каких презентов лучше воздержаться, чтобы не спугнуть удачу? Читаем и запоминаем.

Что нельзя, а что можно дарить на Новый 2020 год
Фото: Pixabay.com

Накануне 2020 года в цене будут практичные и функциональные вещи. Причем, не обязательно дорогие. Например, теплый плед, новая сковородка, скатерть, пылесос, связанный своими руками шарф — главное, чтобы человек их активно использовал в повседневной жизни. Но банные принадлежности стоит исключить, — крыса не любит воду. 


Хороший вариант для сюрприза под елкой — украшения. Предпочтительно — из серебра и белого золота. Если хотите, преподнесите бижутерию, но только прохладных оттенков.


Из разряда удачных подарков — всевозможные гаджеты: смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, «умные» часы, тапочки с подогревом и прочие полезные вещи.

Что нельзя, а что можно дарить на Новый 2020 год
Фото: Pixabay.com

Не стоит дарить: сладости, духи и алкогольные напитки. Хозяйка будущего года им не обрадуется. Мелочи, сувениры и прочие безделушки тоже нежелательно, весь год может пройти в хлопотах. Не дарите ничего, связанного с кошачьей темой, но и декоративных крыс преподносить не стоит. Заключать в клетку символ года — не самый удачный способ расположить к себе крысу.


Информация взята из сети Интернет. 

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