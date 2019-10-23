Брить или не брить?

На стиле

Сегодня я пошла делать педикюр. За этим занятием меня можно заметить... практически никогда. Примерно когда в носках на пятках образуются дырки.

Кроме стыда за свои пятки, я усомнилась еще и в другом. У меня волосатые ноги. Они такие приятно мохнатые и пушистые. Но с образом современной русской женщины никак не сопоставимы. А уж тем более такие ноги вести в салон красоты. Подумала, не сбрить ли? И тут мне вспомнилось, как главная героиня книги Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», феминистка, мужа своего строит:

– Ты подмышки побреешь? – Может, еще ноги побрить? А паранджу не хочешь?

Получается, для феминистки нынче бритье и паранджа уже где-то рядышком стоят?

Боль является неотъемлемой частью процесса ухода за собой, и это не случайно. Выщипывание бровей, бритье подмышек, затягивание талии, обучение ходьбе в обуви на высоких каблуках, операции по изменению формы носа или завивка волос – все это боль. Боль, конечно, дает прекрасный урок: никакая цена не может быть чрезмерной для того, чтобы стать красивой: ни отвратительность процесса, ни болезненность операции. Принятие боли и ее романтизация начинаются именно здесь, в детстве, в социализации, служащей подготовке женщины к родам, самоотречению и угождению супругу.

Андреа Дворкин

ГИНОЦИД*, ИЛИ КИТАЙСКОЕ БИНТОВАНИЕ НОГ

Вот для иконы радикального феминизма Андреа Дворкин депиляция и китайское бинтование ног, считай, одно и то же. Способ угнетения женщин патриархальным обществом. Через боль.

Кстати, отчего мужские небритые ноги отвращения у нас не вызывают, а женские – да? Неужели где-то в головах у нас прописано, что женщина - это существо с меньшим волосяным покровом и от волос нужно всеми способами избавляться? Конечно, мужчины тоже иногда жертвуют ради нас своими бородами. Но в квадратных сантиметрах это все же меньше.

Зачем вообще на теле человека волосы, всегда ли мы были озабочены их удалением и что по этому поводу думают у нас в России?

Начнем с того, что волосы на теле даны нам природой. Пах у женщин и мужчин и лицо у мужчин - это признак полового созревания. А волосы в паху и под мышками не только определяют взрослую особь, но и способствуют терморегуляции. Более того, волосяной покров под мышками накапливает естественный запах пота и феромоны, по которым наши далекие предки чутко улавливали здоровую, сексуально активную и подходящую по генетическому составу особь. Возможно, количество несчастливых семей и развалившихся браков было бы чуть меньше, если бы мы оставили свои подмышки в покое?

Однако удаление волос всеми возможными способами - это не мода последних лет. Судя по всему, волосы с тела удалялись еще в Древнем Египте. Брили не только подмышки, но и головы. Продиктовано это было представлениями о гигиене, и волосы методично удалялись сначала острыми камнями, потом кремниевыми и бронзовыми пластинами со всего тела.

А вот древние евреи бритье не приветствовали. «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды своей» (Левит, 19, 27). Указание достаточно категорическое! Рядышком с запретом на инцест и требованием почитать субботний день. В общем, это вам не шутки! С другой же стороны в ортодоксальном иудаизме для замужних женщин в рамках цниют (скромности) существует, напротив, предписание о бритье головы, следствием чего стало распространение шейтелей (париков). Насчет подмышек у иудеев тоже все четко. Женщинам брить можно. Мужчинам нельзя.



В Древней Греции моду на бритье по общепринятой версии завел Александр Македонский, и диктовалась она вроде бы изначально соображениями утилитарно-милитаристскими: чтобы в схватке противник не мог схватить воина за бороду или длинные волосы. Ну, а потом уж бритье стало общей модой. Римляне стали бриться вслед за греками, и постепенно бритый подбородок стал восприниматься как признак отличия римлянина от варвара.

А что там у древних с волосами на теле?

Вот статуя Афродиты. Все гладко. И никаких следов растительности на лобке, заметим.

А вот у этого знаменитого копьеносца лобок не выбрит, как видим. Гендерные стереотипы греков относительно брить/не брить прочитываются при помощи скульптур достаточно отчетливо.

Однако перенесемся из древности в современность. Сегодня вопрос стоит остро, как никогда. Иногда кажется, что эта обязанность депиляции преследовала нас вечно, однако современное бритье уходит корнями не в Древний Египет, а всего-навсего в XX век.

По одной из версий, причина бритья ног – патриотизм. Мол, из-за недостатка нейлона и шелка во время Второй мировой войны американские дамы сдавали свои чулки на производство парашютов. Однако ходить совсем без чулок было неприлично – тогда женщины стали изображать чулки на ногах разными способами. А для того чтобы изобразить ровную стрелку карандашом, требовалось удалить все волосы.

Вдобавок вина за ежедневное бритье наших ножек ложится на хрупкие плечи американской актрисы и секс-символа 40-х – начала 50-х Бетти Грейбл с серией фотографий «ножки на миллион долларов».

Но все-таки, если разобраться, бритье стало популярным чуть раньше – в Первую мировую, когда компания Gillete выпустила линейку лезвий для женщин в рамках расширения своего продукта. И далее при помощи рекламы началось усиленное продвижение идеи тотальной депиляции в широкие массы. В книге «Общипанные: история удаления волос» (Plucked: A History of Hair Removal) Херциг пишет, что к 1964 году около 98 процентов американских женщин в возрасте от пятнадцати до сорока четырех лет брили волосы.

Сейчас на Западе тенденция обратная. Теперь феминистки и звезды разных сортов стали выставлять свои небритые подмышки напоказ, а иногда даже выкрашивать их в разные цвета.

У нас в Отечестве без всякого на то феминистского посыла в журнале «Здоровье» прямо на обложке еще в 60-е видим небритые подмышки. Стереотип еще не сложился.

К слову сказать, бриться в ту пору в СССР было не так просто. На первом фото опасная бритва «Чайка», на втором – бритвенный станок, выпущенный уже в 90-е: аппарат Владивостокского инструментального завода. Прошло 70 лет со времени появления в продаже женских станков для бритья. Однако советская промышленность не сильно торопилась. Одного взгляда на эти инструменты, кажется, достаточно, чтобы умерить стремление к депиляции.

Однако же наступление технологий красоты и цивилизации потребления после краха СССР сделали свое дело. Депиляция в последние тридцать лет восторжествовала и на наших просторах. Между тем, на Западе ситуация меняется.

Здесь собрана целая коллекция волосатых инстаграмов. В том числе движение #gethairyfebruary (#волосатыйфевраль), которое призывает женщин во имя своих прав не бриться хотя бы один месяц. Основная идея всех подобных движений заключается в том, что мы вольны делать, как нам захочется. Как мужчина может ходить с небритой бородой, так женщина может позволить себе не брить остальные части тела и от этого не потеряет своей женственности.



И если под хэштегом #bodyhairdontcare (#волосынателенуичто) тысячи постов на тему, в нашем же инстаграм-пространстве пара постов с фотографиями знаменитостей и с вопросом, что вы думаете по этому поводу, еще пара – красивые девушки с действительно небритыми подмышками, но они не успели дойти до шугаринга.

Однако и среди наших соотечественниц мне удалось отыскать подключившуюся к инстаграмному течению открытых волосатых подмышек Анастасию Погуляеву.

В своем комментарии Анастасия пишет: «Я рада, что сейчас появилось движение за принятие своего тела. Потому что когда волосы начали отрастать, помимо того, что я поняла, что нам нужно познакомиться, потому что я их никогда! никогда! дожив до четверти века, не видела, так я еще и не готова их принять. Настолько у меня в сознании сложилось, что волос там быть не должно. Хотя, что уж там говорить, когда с малых лет ты по 300 раз в день видишь по ТВ, как у женщины застревает на ноге шелковый платок (о, боги!), а это ужасно стыдно?! Короче, я думаю, что принятие своего тела – это правильная тенденция. Конечно, выбор всегда остается за каждым человеком, но видеть другую сторону, другое мнение, другую точку зрения важно и полезно. Тогда можно принять правильное решение».

На вопрос, почему Анастасия решила выставить фото своих подмышек в Сеть, она ответила, что «причин много: в противовес нереалистичному образу женщин; чтобы люди видели, что волосы не значат неухоженность и неблагополучие; чтобы люди привыкли к такому виду подмышек, потому что чем чаще видишь, тем менее странным это кажется».



А вот что сказали респонденты tv2.today:

Оксана, 25 лет: Я не брею подмышек, потому что, во-первых, мне кажется, что это вредно для здоровья, а во-вторых, я не считаю это некрасивым: что естественно, то не безобразно. Косых взглядов никогда не замечала на себе, но я не ношу вещей, открывающих мои подмышки, и не потому, что там волосы, а потому, что мне не нравится ходить оголенной. Ноги я брею по мере зарастания, если не сильно отрастают, то могу ходить и с открытыми, и никаких проблем то, как я бреюсь, никогда ни с моим парнем, ни тем более с мамой не вызывало.

Елена, 28 лет: Я бреюсь с 14 лет для своего собственного комфорта: тактильно приятных ощущений кожи, гигиены. Волосатые части тела кажутся мне непривлекательными. Это не касается рук и других маловолосатых частей тела. Если у кого-то волосы незаметные, мягкие и так далее, то их и не надо убирать, а если волосы заметные, выделяются, то от них нужно избавляться - мое мнение. Да, природой нам даны исходные данные, но мы можем их корректировать уже своим уходом за телом. Бреюсь я через день, и, конечно, бывает лень, но мне и голову бывает мыть лень. Конечно, надо все эти женские дела делать.

При этом обе респондентки, что характерно, пожелали остаться анонимными, посчитав бриться/не бриться вопросом гигиены и личного выбора.

У настоящих женщин есть волосы под мышками, на ногах, на лобке, на лице и на груди; у них есть сексуальные усы и густые пышные бороды. У настоящих женщин нет ничего из вышеперечисленного, случайно ли или в результате осознанного выбора. Настоящие женщины лысы, как яйцо – по воле случая, намеренно, из-за химиотерапии. У настоящих женщин настолько длинные волосы, что они могут сидеть на них. Настоящие женщины носят парики, шиньоны, накладные пряди, куфии, косынки, сетки для волос, хиджабы, шарфы, шляпы, ярмолки и ребристые резиновые шапочки для плавания с пластиковыми цветами на боку. Настоящие женщины носят каблуки и юбки. Или не носят.

Ханна Бланк