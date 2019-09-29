Бесплатное путешествие в Антарктику в обмен на исследование по экологии

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Большое бесплатное путешествие на Южный полюс предлагают совершить пяти волонтерам сервис по поиску жилья «Airbnb» и американская компания по защите окружающей среды «Ocean Conservancy». Длительность путешествия — месяц, с ноября по декабрь 2019 года.

Организаторы берут на себя все расходы на транспорт, питание и проживание. Волонтеры же обязуются принять участие в научных исследованиях по экологии. Возглавит их антарктический ученый Кирсти Джонс-Уильямс.

Ученые-добровольцы будут собирать образцы снега для проверки на наличие микропластика. Цель — поиск новой информации о воздействии человека на климат в одной из наименее изученных и наиболее изолированных экосистем в мире.

Экспедиция предусматривает также погружение в Тихий океан в Пунта-Аренас в Чили, курсы по гляциологии (прим. ред.: наука о ледниках) и отбору проб. Добровольцы посетят такие уникальные места, как ледник Drake Icefall, ледяные горы Charles Peak Windscoop и Elephant’s Head.

Фото: pxhere.com