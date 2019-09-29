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29 сентября,
2019
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Бесплатное путешествие в Антарктику в обмен на исследование по экологии

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Большое бесплатное путешествие на Южный полюс предлагают совершить пяти волонтерам сервис по поиску жилья «Airbnb» и американская компания по защите окружающей среды «Ocean Conservancy». Длительность путешествия — месяц, с ноября по декабрь 2019 года.


Организаторы берут на себя все расходы на транспорт, питание и проживание. Волонтеры же обязуются принять участие в научных исследованиях по экологии. Возглавит их антарктический ученый Кирсти Джонс-Уильямс.

Ученые-добровольцы будут собирать образцы снега для проверки на наличие микропластика. Цель — поиск новой информации о воздействии человека на климат в одной из наименее изученных и наиболее изолированных экосистем в мире.


Экспедиция предусматривает также погружение в Тихий океан в Пунта-Аренас в Чили, курсы по гляциологии (прим. ред.: наука о ледниках) и отбору проб. Добровольцы посетят такие уникальные места, как ледник Drake Icefall, ледяные горы Charles Peak Windscoop и Elephant’s Head.

Бесплатное путешествие в Антарктику в обмен на исследование по экологии
Фото: pxhere.com

После поездки в Антарктику волонтеры последуют в Чили, где могут продолжить изучать экологию Антарктики и сотрудничать с «Ocean Conservancy» в качестве послов по защите океанов.


Профессионального образования в области экологии не требуется! От волонтеров — только интерес к теме защиты окружающей среды, готовность подать заявку и авантюрный дух.


Все желающие старше 18 лет могут подать заявку на сайте Airbnb на странице Antarctic Sabbatical до 8 октября.

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