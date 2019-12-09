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09 декабря,
2019
7 мифов об ангине
«Острое инфекционно-воспалительное заболевание с поражением одного или нескольких компонентов лимфаденоидного глоточного кольца, чаще всего – небных миндалин».
Такое определение дают медики острому тонзиллиту, в народе именуемому ангиной. Мы его не знаем. Зато знаем много другого: как лечить больное горло и какие таблетки пить. Информацию черпаем в интернете. Благодаря Сети, сегодня каждый третий — сам себе доктор: назначает лечение, меняет препараты. Однако не всему стоит верить. С началом нового эпидсезона мы решили развеять некоторые мифы об ангине.
Комментирует ТВ2 врач-эксперт, доцент кафедры оториноларингологии СибГМУ, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории центра инновационной оториноларингологии «ЛОР клиника» Наталия Щербик.
Ангина может протекать без повышения температуры
Если у вас болит горло, а на термометре 36,9°С, это, скорее всего, не ангина, а другое заболевание ротоглотки. Фарингит также сопровождается болью в горле, но при ангине к этому прибавятся температура тела выше 38°С, гнойные налеты на небных миндалинах, увеличение регионарных лимфоузлов (чего не отмечается при ларингите и фарингите) и ухудшение общего состояния организма.
При ларингите дополнительно будет наблюдаться осиплость голоса.
Ангина не ОРВИ. Ею нельзя заразиться
Это не так. Заразиться ангиной очень просто. Самый частый путь заражения — воздушно-капельный. Заражение происходит путем попадания инфекции на слизистую носоглотки при дыхании. Например, если вы разговариваете с больным на близком расстоянии. Второй по распространенности путь заражения — контактно-бытовой. Он является следствием контакта с больным ангиной или же с его вещами. И третий, самый редкий путь заражения — пищевой. Инфекция попадает в организм с зараженными продуктами питания. Чаще микробы спрятаны в блюдах, которые не подверглись термической обработке.
Ангину можно вылечить местными средствами, не нужно пить антибиотики
Вылечить ангину только местными средствами не получится. Инфекцию лечат антибиотиком. Вопрос выбора антибиотика сложный и должен учитывать много факторов. Согласно российским клиническим рекомендациям, в качестве стартового рекомендуется использовать препарат для лечения острого тонзиллита — пенициллин (феноксиметилпенициллин). Альтернативный препарат с меньшей кратностью приема — амоксициллин или амоксициллин + клавулановая кислота (Амоксиклав). Пациентам с доказанной аллергией на пенициллины назначаются пероральные цефалоспорины III поколения – Цефуроксим, Цефтибутен. В случае наличия в анамнезе анафилактических реакций на бета-лактамные препараты или доказанной аллергии на цефалоспорины II-III поколений рекомендуется использовать макролиды (Азитромицин или Кларитромицин). Рекомендуемая длительность терапии составляет 10 дней. При лечении Азитромицином – 5 дней.

!!! Назначить антибиотик и подобрать курс лечения может только врач. Самостоятельный прием лекарств может повлечь за собой ухудшение состояния !!!
Если удалить миндалины, не будешь болеть ангиной
Удаление небных миндалин не гарантирует отсутствие ангины в будущем. Это можно объяснить тем, что при проведении операции может остаться небольшое количество лимфоидной ткани. Она способна постепенно разрастаться, способствуя восстановлению удаленных органов. Кроме того, воспаляться могут не только небные, но и другие виды миндалин, формирующие лимфоидное кольцо.
Ангину можно вылечить быстро, если «содрать» гнойники с миндалин
Ангину быстро не вылечить. Один из принципов лечения — это, действительно, удаление налетов с небных миндалин. Но их ни в коем случае нельзя «сдирать». Рекомендуется частое полоскание ротоглотки растворами антисептиков. Три раза в день брызгать «Мирамистином» недостаточно. Необходимо комплексное лечение.
Ангину можно вылечить мороженым или согревающими средствами
Конечно, нет. Ангина — это инфекционное заболевание. Инфекция мороженым не лечится. А всевозможные прогревания при остром тонзиллите строго запрещены. Это может повлечь за собой распространение инфекции.
Ангину можно переносить «на ногах»
Ангину ни в коем случае нельзя переносить на ногах. Больному с высокой температурой необходим покой. При обычной течении болезни можно находиться дома, при тяжелом и среднетяжелом течении показана госпитализация в инфекционное отделение.

Рекомендации по лечению:
— частые полоскания (примерно каждые 30 минут) растворами антисептиков, отварами календулы, шалфея или ромашки;
— прием антибиотиков;
— местное лечение: активно используются обезболивающие, антисептические и топические антимикробные препараты типа «Граммидин», «Гексализ», «Гексаспрей», «Стрепсилс» и другие в виде спреев и таблеток для рассасывания;
— прием нестероидных противовоспалительных препаратов: «Парацетамол», «Ибупрофен», «Кетонал»;
— пациентам со склонностью к аллергическим реакциям показаны антигистаминные препараты: «Лоратадин», «Цетиризин».
Не занимайтесь самолечением и тем более не пытайтесь сами лечить детей. При любом заболевании необходима консультация специалиста.

9 декабря 2019.
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