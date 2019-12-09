7 мифов об ангине

Ангину можно переносить «на ногах»
Ангину ни в коем случае нельзя переносить на ногах. Больному с высокой температурой необходим покой. При обычной течении болезни можно находиться дома, при тяжелом и среднетяжелом течении показана госпитализация в инфекционное отделение.
Рекомендации по лечению:
— частые полоскания (примерно каждые 30 минут) растворами антисептиков, отварами календулы, шалфея или ромашки;
— прием антибиотиков;
— местное лечение: активно используются обезболивающие, антисептические и топические антимикробные препараты типа «Граммидин», «Гексализ», «Гексаспрей», «Стрепсилс» и другие в виде спреев и таблеток для рассасывания;
— прием нестероидных противовоспалительных препаратов: «Парацетамол», «Ибупрофен», «Кетонал»;
— пациентам со склонностью к аллергическим реакциям показаны антигистаминные препараты: «Лоратадин», «Цетиризин».