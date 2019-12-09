7 мифов об ангине

Ангина не ОРВИ. Ею нельзя заразиться

Это не так. Заразиться ангиной очень просто. Самый частый путь заражения — воздушно-капельный. Заражение происходит путем попадания инфекции на слизистую носоглотки при дыхании. Например, если вы разговариваете с больным на близком расстоянии. Второй по распространенности путь заражения — контактно-бытовой. Он является следствием контакта с больным ангиной или же с его вещами. И третий, самый редкий путь заражения — пищевой. Инфекция попадает в организм с зараженными продуктами питания. Чаще микробы спрятаны в блюдах, которые не подверглись термической обработке.