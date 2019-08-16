5 советов о том, как подготовить ребенка к школе

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Летние каникулы — любимое время и детей, и родителей. Однако после такого долгого перерыва ребенку очень сложно перестроиться на школьный лад. Первая помощь от родителей должна прийти не 1 сентября, а раньше.

После летней свободы передвижения жизнь по расписанию — одна из самых сложных задач для школьника. Чтобы режим дня не стал неожиданностью, психологи рекомендуют подготовить ребенка заранее.

Первое и главное — ребенок должен высыпаться. Только в этом случае учеба и дополнительные занятия принесут пользу. Соответственно, уже сейчас стараемся выстраивать распорядок дня, близкий к школьному: ложиться не поздно, вставать раньше. В течение дня активность стоит чередовать со спокойными занятиями, например, лепкой, пазлами или разгадыванием ребусов. Это нужно для того, чтобы 45-минутный урок не казался школьнику вечностью.

Вернуть понятие «планирования» поможет большой и яркий календарь или интересный почасовой ежедневник, куда ребенок будет вписывать все свои дела. «Разбавят» обстановку цветные стикеры причудливых форм, на которых можно писать напоминания.

Пришло время привести в порядок рабочее место, которое за лето обросло игрушками, фантиками от конфет и комиксами. Обсудите с ребенком, чем бы он хотел его дополнить, чтобы ему было удобно: подобрать другую подставку для книг, полки для тетрадей, накрыть стол пластиковой «подстилкой» с любимыми героями или таблицей умножения или добавить что-то еще. Пусть школьник участвует в оформлении и сам принимает решения по обустройству своего рабочего места.

Отдельное внимание уделите свету. Его должно быть достаточно на рабочем месте. Еще один важный момент — стул. Он должен соответствовать росту ребенка, иначе испортится осанка. Желательно, чтобы спинка была регулируемой по высоте и глубине.

Чтобы плавно войти в мир науки, в последние недели лета начните читать. Чтобы заинтересовать ребенка интересной научной темой, сходите на выставку, в планетарий или музей. Продолжить ее изучение можно будет на уроках или в качестве темы реферата.

Купите новые красочные книжки, повторите во время игр с мячом таблицу умножения или правила русского языка. Устройте для ребенка и друзей квест с заданиями по разным предметам. Это поможет плавно войти в школьную жизнь.

И начинающим, и уже бывалым школьникам предстоит много времени держать ручку. Помогите своему ребенку – развивайте его мелкую моторику. Для этой цели подойдет любая настольная игра, которая нравится: конструктор, мозаика, лепка, раскрашивание, песочное рисование, сборка бус. Пригласите друзей и устройте турнир по одному из этих занятий.