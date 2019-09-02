Звонки и бантики: Insta-подборка о 1 сентября в Томске

Школы снова открыли свои двери. В новом учебном году за парты 314 школ Томской области сядут больше 120 тысяч учеников. Из них 13 591 первоклассник. Как родители и дети переживают 1 сентября, чем делятся в Инстаграме, в нашей подборке.