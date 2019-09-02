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02 сентября,
2019
Мультимедиа

Звонки и бантики: Insta-подборка о 1 сентября в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Школы снова открыли свои двери. В новом учебном году за парты 314 школ Томской области сядут больше 120 тысяч учеников. Из них 13 591 первоклассник. Как родители и дети переживают 1 сентября, чем делятся в Инстаграме, в нашей подборке. 

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В 5й класс!

Публикация от Машенька (@mashahecova)

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+1 школьник)

Публикация от Нинок (@ninabekkiller)

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