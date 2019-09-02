Звонки и бантики: Insta-подборка о 1 сентября в Томске
Школы снова открыли свои двери. В новом учебном году за парты 314 школ Томской области сядут больше 120 тысяч учеников. Из них 13 591 первоклассник. Как родители и дети переживают 1 сентября, чем делятся в Инстаграме, в нашей подборке.
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Снова школа. И мы продолжаем акцию "Дети цветы жизни"
Публикация от Алексей Сибиркин (@alekseisibirkin)
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Публикация от 🎶 (@h_f_min)
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Публикация от Машенька (@mashahecova)
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Две линейки уже отсняты) Внимание знатоки, вопрос! Почему ВСЕГДА на первое сентября холодно? Даже если это не первое. Вчера весь день было тепло, но сегодня у всех линейки и 11 градусов тепла. Ну как так-то?))) ❄️😰❄️ . #томск#первоесентября#школа49#фотографнавыпускной#фотографтомск
Публикация от ɴɪᴋᴜʟɪɴ ᴠʏᴀᴄʜᴇsʟᴀᴠ | 🌲📷🌲 (@nikulinphoto)
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Публикация от Сергей Крюков (@kryukoffserg)
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Отправили наше чудо в страну знаний🎊🤩🛎🎊
Публикация от Snezhana🌸✨ (@snezana_perelygina)
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Публикация от Tatiana Podkladova (@tanyapodkladova)
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Вот и мы пошли в школу ❤️ все было не так страшно 😁
Публикация от Катерина Воронова (@voronova_na_laite)
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Публикация от Автоинструктор Томск (@budarin_pavel)
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1 СЕНТЯБРЯ 🍂 ⠀ Вот уже четвёртый год 1 сентября опять стало для меня определённым началом нового этапа. ⠀ Ранние подъёмы, вечерняя проверка дз, родительские собрания, деньги в фонд класса 😂😂😂 ⠀ Родители школьников, хорошего нам учебного года 😁🍁💋 ⠀ #школа#томск#доча#осень
Публикация от 𝔸𝕝𝕖𝕟𝕜𝕒 ℕ𝕠𝕤𝕠𝕧𝕒 (@alenushka38)
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Публикация от Нинок (@ninabekkiller)
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