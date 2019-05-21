Зубы, писать и в музей

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Уже 17 лет в России проходит акция «Ночь музеев» — примерно в одни и те же числа во всех городах музеи и центры культуры составляют развлекательную программу и зовут горожан прикоснуться к науке и искусству.

Акция «Ночь музеев» не дала Томску уснуть. 17 мая все музеи Томска представили новые выставки, экспозиции и экскурсии. Не отстал и Томский государственный университет. В этом году выставка, представленная на «Ночи в музее ТГУ», похожа на лабораторный эксперимент: люди, словно атомы, перемещаются, объединяются и активно взаимодействуют друг с другом. Ведь в 2019 году тема мероприятия — химия. Выставка «Ночь в музеях ТГУ. Химия ТГУ» приурочена к празднованию Международного года периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.

Фото: Юлия Селезнева

Среди толпы в холле ТГУ у главной лестницы стоят двое — темноволосая женщина и мальчик лет тринадцати:

— Вы в музей? — А? — оборачивается к нему мужчина, — да.

— Возьмите бахилы! — детская рука протягивает пару синего полиэтилена.

Теперь вся толпа в синей обуви быстро поднимается по лестнице и рассасывается, кто-то в Зоологический музей, кто-то в Палеонтологический. Женщина с девочкой подходит к волонтеру: «А где Музей минералов?».

В центре культуры ТГУ слишком много народу, ты не понимаешь, на что смотреть, куда идти и первое время ходишь растерянный, стараясь не наступить на детсадовцев, которых здесь больше всего. «Марат, эти мальчики — некроманты!» — слышится смеющийся голос сзади.

— Дайте моему мальчику посмотреть! — женщина расталкивает толпу и проводит ребенка к скелету, на котором надеты шары.

Молодой человек предлагает «вылечить Петю» и начинает привлекать к этому окружающих. И правда, чуть в отдалении два студента и дюжина детишек пытаются оживить скелет Петю. У Пети настрой был совсем нерадостный: то дыхание перехватит, то челюсть упадет. Юные целители надевают на шею шарики-атомы, закрывают глаза и — «раз, два, три!» — дуют изо всех сил в сторону скелета. В то же время «опасные для жизни» атомы бережно снимаются с шеи Пети двумя студентами — скелет спасен. Всеобщая радость не единственное вознаграждение — аскорбинки раздаются всем целителям вне зависимости от возраста.

Фото: Полина Михайлова

Фото: Юлия Селезнева

Фото: Полина Михайлова

В секции «Химия и человек» добрые студенты Биологического института ТГУ дают всем маленьким и большим гостям смешать загадочные жидкости из пробирок (как оказалось, пробирки были наполнены растворами антоцианов — веществами, которые показывают цвет растений). Новоиспеченные экспериментаторы смешали антоциан красной капусты фиолетового цвета с бесцветной кислотой NOH. Получилась жидкость светло-зеленого цвета. Кисточками и красками можно зафиксировать результаты эксперимента или просто раскрасить амебу.

Фото: Полина Михайлова

Напротив входа в концертный зал ТГУ стоит непривычная для нас доска химических элементов, рядом женщина с каштановыми волосами:

«Этот год таблицы Д. Менделеева, и наш 49-й детский сад знакомит детей с ней таким образом. На таблице рядом с названиями химических элементов нарисованы повседневные вещи, в которых присутствуют эти элементы. Вот гелий и воздушный шарик. Дети пока зрительно воспринимают все это, но им интересно, — объясняет функцию этой доски логопед детского сада № 49 ТГУ Ольга Сараева. — Мы не так давно присоединились к музейному направлению, но сейчас оно развивается в нашем детском саду».

Фото: Юлия Селезнева

Фото: Юлия Селезнева

Слева от таблицы детей учат лепить структуру химического элемента из пластилина и зубочисток. Еще дальше стол, за которым женщина в халате показывает простые химические элементы. От него отбегает мальчик.

— Стой. Руки не облизывай! — кричит женщина и пытается догнать сына в толпе.

Нашлось место и для истории денег. В витрине под стеклянным колпаком можно рассмотреть деньги, которые были в ходу еще в царской России. Женщина-экскурсовод отодвигает стенд и показывает группе старинные монеты чужих стран.

— Ооо, — доносится из толпы, кто-то явно оценил. За соседним столом женщина показывает, как проверять купюры на подлинность, у меня в руках оказываются пять тысяч рублей, и я начинаю вертеть их против света, выискивая водяные знаки. Через минуту про меня забывают, и мне приходится протискиваться сквозь людей, чтобы вернуть «экспонат» на место.

Фото: Юлия Селезнева

Испытать «Химию счастья» можно, написав доброе пожелание на китайском, смастерив оберег из ленточек. «Помни, любой результат труда, а не сладкого сна!» — гласит одна из открыток с анти-мифом о Менделееве. Такую же открытку может соорудить каждый, вооружившись трафаретом, губкой, красками и бумагой. Технология проста: набираем краску в губку и поверх трафарета штампуем губкой по бумаге.

Фото: Юлия Селезнева

Среди толпы ходит синяя белка, еще летом это был символ приемной кампании ТГУ, и фотографируется с желающими. Из-за милой мордочки этой белки и ворсистого мягкого костюма очень хочется обнять этого незнакомого человека.

Совсем не замечаешь, как проходит время, уже без двадцати одиннадцать. Скоро на Воскресенской горе должны оглушительно выстрелить из пушки и завершить свое огненное шоу артисты, оставив догорать слово «театр».

Фото: Юлия Селезнева