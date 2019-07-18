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18 июля,
2019
Мультимедиа

Здесь даже солнца не видно

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Туман опустился утром на Томск.  Густой настолько, что видимость на пригородных трассах составляет 2-3 метра, а три утренних рейса из Москвы не смогли приземлиться в Томске и ушли на запасной аэродром в Новосибирск. 


Каким томичи увидели туманный город, в нашей Инста-подборке.

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#Mist

Публикация от Zoya Shcheglova (@zskarabey42)

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Ёжик в тумане :)

Публикация от Andrey (@virusd3d)

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Misty Tomsk #tomsk#fog#morning

Публикация от tatiana (@demandeausoleil)

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