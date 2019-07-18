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Здесь даже солнца не видно
5 часов назад
Туман опустился утром на Томск. Густой настолько, что видимость на пригородных трассах составляет 2-3 метра, а три утренних рейса из Москвы не смогли приземлиться в Томске и ушли на запасной аэродром в Новосибирск.
Каким томичи увидели туманный город, в нашей Инста-подборке.
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Каждое утро мой путь на работу проходит через это чудесное место. А сегодняшние виды заставили душу на минутку замереть; все-таки в каком красивом месте мы живём🖤 🎵GFY - Dennis Lloyd #vsco#photography#region70#tomsk#tsk#tomskphoto#lake#atmosphere#томск#томские#туман
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