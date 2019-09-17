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17 сентября,
2019
17
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Мультимедиа

Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Выставка «Андрей Мурашов: гений места» открылась 17 сентября в Сибирском филиале ГЦСИ. Экспозицию, посвященная памяти известного томского журналиста, будет работать до 30 сентября.


В экспозицию вошли фотографии Андрея, на многих из них Томск, и записи его программ на ТВ. Организаторы отмечают, что гости могут пополнить выставку своими фотографиями, связанными с Андреем Мурашовым. Часть фотоэкспозиции подготовил проект «Мурашев Центр», в ней рассказывается о ходе реставрации дома на Крылова, 5.

Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске

Андрей Мурашов — один из самых известных и любимых томских журналистов и ведущих. Он работал на ТВ2 с 1993 года вплоть до уничтожения телекомпании в 2015-м. В разные годы был ведущим программ «Час Пик», «Успеваем», «Своя колокольня», «Толк-шоу», автором специальных репортажей, рубрик и документальных фильмов. После закрытия телекомпании ТВ2 он некоторое время был безработным, а потом начал работать на губернском канале «Томское время» журналистом.


Андрей Мурашов скончался 17 сентября 2018 года. Причиной смерти стала расслаивающая аневризма аорты.

Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
Выставка-воспоминание об Андрее Мурашове открылась в Томске
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