Добрые новости
29 ноября,
2019
8
фото
Мультимедиа

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

ТВ2 подводит итоги «огуречного конкурса», объявленного неделю назад. 


Напомним, Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов на встрече со студентами ТГУ. Цитата прогремела на всю страну, об этом даже говорили в эфире программы «Вечерний Ургант». Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. И даже сочиняться стихи. 


Спешим поделиться творчеством томичей в подборке. Пунктуация авторская.

Светлана Былина (Киреева): Давайте выбирать в депутаты тех, кто лучше солит огурцы!


Танюша Кузьмина: 

Ах,банка милая моя 
Большая.трёхлитровая
Теперь ты стала для меня
Квартирою то новою
А я всё думала,кто,Я?
Теперь я знаю это точно
Сегодня стала огурцом
Зелёным,непорочным
С рожденья в Томске я живу
Что радость распирает
Ведь огурец зелёный я
меня прям это ;умиляет;
Теперь все дружненько живут
В прозрачненьком рассоле
Я думаю что все поймут
К то так их круто опозорил.


«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Наташа Тарасова

Рустам Мустафин:
Ни президент, ни канцлер, ни посол,
Приехав в Томск, не пообщались с нами,
Иначе б знали: Томск — это рассол 
С угрюмыми и злыми огурцами.

А как не злиться, коли овощ ты,
И всяк тебя понадкусить желает,
И все твои заботы и мечты
Как попку горькую в ведро кидает?

И маринуешься, в маршрутке стоя,
С такими же овощетомичами; 
Но все ж мы огурцы - и потому без ноя
И слёз судьбину огуречную встречаем 

Морозы погребов нам не страшны: 
Их переждем — сибирские соленья, 
А там... съедят нас, или до весны
Мы будем киснуть в ожидании потепления.

Владимир Шевченко:


Как оказались мы в рассоле,
Залипшие к лицу лицом?!
Когда душа стремится к воле,
А не засолки огурцом…

Чтоб быть богатым, и красивым,
С фасолью завести семью…
И чтобы чинно и счастливо
Прожить полезно жизнь свою… 

Но… что случилось, то случилось.
Не в тот попали маринад. 
Там что-то вдруг, недосолилось —
Хозяйки нашей недогляд…

Рассол бывает неудачным,
Бывает кислым и гнилым.
Так кто же так неоднозначно
Загнал туда, где мы сидим?!.

Всё дело, может быть, не в банке,
И огурец сойдёт любой…
…В рассол добавлены поганки,
Какой-то опытной рукой

Александр Зигаев:


я делаю глоток рассола
мой мир солоноват и кисл
затем он обретает краски
и смысл.

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Александр Зигаев

Владимир Лавров:


В банке, что-то закисает,
Огуречик раскисает,
Крышку скоро оторвет
Всех рассолом нас зальет.


Народились огурцы,
Посмотри-ка, молодцы!
Что бы не сорвал сосед,
Избежать превсяких бед,
Собери их в нужный час
Да промой отменно
Да и неприменно
В банку сунь
Что б там рассол
Был ядреный, 
Чисто свой.
Закатай, переверни
В темный угол заверни,
Что б с похмела доставая,
Водки в стопку наливая,
Пальцем жопку подцепил
В рот поклал и процедил:
"Ммм, прекрасен огурец.
Ах, какой я молодец.
И рассол не подкачал"
И по-новой, всё начАл.


Евгений Берловский 
Что такое город? Это —банка! 
Сказочная банка с огурцами! 
Если в эту банку закатать Оксанку - 
что же будет с Родиной и с нами!?


Мне нравится, что я солю не вас! 
Мне нравится, что вас солят не мною!
И никогда соленый город наш
не выпьется с похмеля и запою!


«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Наташа Тарасова

Антон Тимофеев: 

ОГУРЕЧНОЕ!

Людей назвали огурцами. Метафорично опустили …
В рассол. С которым агрессивную российскую среду
Сравнили метко.

Да, страна закатана бездарно!
Закручена резьба, рассол кипит, а повар в ужасе
молчит.

Он ищет судорожно способ
взрыва избежать, ведь лично повару и мелким поварятам
из кухни никуда не убежать!

Он смотрит в мутное стекло юдоли огурцов
И видит перекошенные злобой рты, уставшие от нищеты
и тяжкой доли. Ох как же огурцам не повезло!

Но вот финал у повара! Что делать? Надо ёмкость укрепить! Сильнее крышку банки придавить! И бога истово молить, чтобы не допустил он огуречной революции кошмара.

Но кончится двадцатилетний
Конкурс кулинарный! И с полной жопой огурцов лежать
В канаве будет повар наш бездарный.


Виктория Абдурашитова:


от до чего дошли чинуши!
В козлиных масках,без усов,
Засунув в уши модные беруши,
Творят во благо подопечных " огурцов"!

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Полина Кириллова

Наталья Пелых:

В городе нашем, заснеженном, славном

Гордо носи звание Огурца

В банку с рассолом так часто ныряли,

Что про.бали начало конца



Юлий Буркин: 

Я не согласен до конца 

С почетным званием огурца. 

Нет, не ропщу, не возмущен, 

Но я, чтоб знали, патиссон.


Владимир Овчаренко:

Томск город умный — город талант, 

Каждый остаться в нашей «баночке рад», 

Здесь очень вкусный воздух-рассол, 

У нас инновации, лес и простор! 

В общем welcome в Томск, 

Здесь ждут любого возможности и рост!!!

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Александр Зигаев

vasilkovaya:


Младые огурцы томились

Пред деканатными дверьми

Вестей о зачисленьи ждали

Чтоб стать учёными людьми

Вдруг огурец из Забайкалья

Спросил (краснея как томат) -

"А правда, что рассол бывает

Не очень, вроде кисловат?

Быть может город забродивший?

Или добавки тут не те?

Быть может, зря решил приехать

Я поступать в Университет?

Здесь, говорят, как будто банка,

Всяк человек в ней огурец,

А я хочу яйцом крутым стать,

И выйти в люди, как отец!"

Тут зашумели, загудели, завозмущались огурцы:

Дружок, с яйцом тебе в курятник!

А здесь ты станешь крут, не сцы!

Ядреным огурцом ты выйдешь

Из этой банки, стопудов,

Хлебнешь рассола (в смысле пива),

Пять лет веселья - и готов!

Плевать, что жопка в пупырышках,

И сам зелёный как стена,

Зато ядреный и хрустящий,

И голова ума полна!

Поэтому не дрейфь, дружище,

Скорее в Томск ты приезжай,

Рассол уже готов, засолен,

И банка огурцов полна!

d_i_m_a.m:


Слышатся с  трибун высоких

В эти грустные года 

Речи о продуктах многих,

В сравнение идёт еда.

Как-то главная банкирша,

Пытаясь успокоить нас,

Про оливье заговорила -

"Не дорого, как в прошлый раз".

Теперь чиновница помельче,

Пытаясь обличить народ 

В его инертности, безделье,

Открыла свой надменный рот!

Да, томичи, вы не иначе как овощи, вам путь в рассол! Барахтайтесь в нём, укрепляйтесь! 

Не стал богатым? - Недосол!

Слегка поднялся над рассолом, приличный вид у огурца - 

О! Замечательно! Такому на стол разделочный пора!

Так, год от года упрощаяя понятия

О жизни масс, политкорректно

Заявляют: "Еду свою мы видим в вас!"

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Полина Кириллова

Ирина Комарова: Предложение в городскую думу: День Томича официально переименовать в День ОГУРЦА. Мы ведь теперь Огурчане и Огурчанки из Солёно--Огурцовска. 


Александр Зигаев: Человек на 70% состоит из воды, а огурец — на 90%. Несложными математическими вычислениями можно подсчитать, что человек — на 50% огурец.


Валерия Миргородская: Если ты не огурец, то тебе пришел конец.


Гульнара Воронова: Новогодний костюмчик можно прикольно замутить. Огурцы! Встреча под елочкой на Новособорной в 12 ч. Хоровод огурцов) Огурцы взяли власть в городе) Да нас засолить никакой соли не хватит)


just_becausetomsk: Есть в Томске День топора. Предлагаю внести праздник «день соленого огурца». Будут фестивали, конкурсы, снежки (мы ж в рассоле).


olgavaiman: Палка, палка,огуречик! Получился человечек! Огуречик не простой! Аж из Думы Областной! Все мы были томичи! Стали разом — огурцы!!! Томск — Сибирские Афины, огурцовые долины!! Вкусны наши огурцы аж до Урганта дошли!!!!!


kulish6373:

Томск — город студенческий!!! Вот теперь можно для абитуриентов такой слоган сделать: Приезжайте к нам учиться, заодно и подсолиться!!! Инновационно!!!

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Евгений Иванов, Фейсбук

Победителем был признан Евгений Иванов и его огуречный флагшток.

«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
Фото: Евгений Иванов, Фейсбук
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.