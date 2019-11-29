«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы

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ТВ2 подводит итоги «огуречного конкурса», объявленного неделю назад.

Напомним, Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов на встрече со студентами ТГУ. Цитата прогремела на всю страну, об этом даже говорили в эфире программы «Вечерний Ургант». Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. И даже сочиняться стихи.

Спешим поделиться творчеством томичей в подборке. Пунктуация авторская.

Светлана Былина (Киреева): Давайте выбирать в депутаты тех, кто лучше солит огурцы!

Танюша Кузьмина: Ах,банка милая моя

Большая.трёхлитровая

Теперь ты стала для меня

Квартирою то новою

А я всё думала,кто,Я?

Теперь я знаю это точно

Сегодня стала огурцом

Зелёным,непорочным

С рожденья в Томске я живу

Что радость распирает

Ведь огурец зелёный я

меня прям это ;умиляет;

Теперь все дружненько живут

В прозрачненьком рассоле

Я думаю что все поймут

К то так их круто опозорил.



Фото: Наташа Тарасова

Рустам Мустафин:

Ни президент, ни канцлер, ни посол,

Приехав в Томск, не пообщались с нами,

Иначе б знали: Томск — это рассол

С угрюмыми и злыми огурцами. А как не злиться, коли овощ ты,

И всяк тебя понадкусить желает,

И все твои заботы и мечты

Как попку горькую в ведро кидает? И маринуешься, в маршрутке стоя,

С такими же овощетомичами;

Но все ж мы огурцы - и потому без ноя

И слёз судьбину огуречную встречаем Морозы погребов нам не страшны:

Их переждем — сибирские соленья,

А там... съедят нас, или до весны

Мы будем киснуть в ожидании потепления.

Владимир Шевченко:

Как оказались мы в рассоле,

Залипшие к лицу лицом?!

Когда душа стремится к воле,

А не засолки огурцом… Чтоб быть богатым, и красивым,

С фасолью завести семью…

И чтобы чинно и счастливо

Прожить полезно жизнь свою… Но… что случилось, то случилось.

Не в тот попали маринад.

Там что-то вдруг, недосолилось —

Хозяйки нашей недогляд… Рассол бывает неудачным,

Бывает кислым и гнилым.

Так кто же так неоднозначно

Загнал туда, где мы сидим?!. Всё дело, может быть, не в банке,

И огурец сойдёт любой…

…В рассол добавлены поганки,

Какой-то опытной рукой

Александр Зигаев:

я делаю глоток рассола

мой мир солоноват и кисл

затем он обретает краски

и смысл.

Фото: Александр Зигаев

Владимир Лавров:

В банке, что-то закисает,

Огуречик раскисает,

Крышку скоро оторвет

Всех рассолом нас зальет.

Народились огурцы,

Посмотри-ка, молодцы!

Что бы не сорвал сосед,

Избежать превсяких бед,

Собери их в нужный час

Да промой отменно

Да и неприменно

В банку сунь

Что б там рассол

Был ядреный,

Чисто свой.

Закатай, переверни

В темный угол заверни,

Что б с похмела доставая,

Водки в стопку наливая,

Пальцем жопку подцепил

В рот поклал и процедил:

"Ммм, прекрасен огурец.

Ах, какой я молодец.

И рассол не подкачал"

И по-новой, всё начАл.

Евгений Берловский

Что такое город? Это —банка!

Сказочная банка с огурцами!

Если в эту банку закатать Оксанку -

что же будет с Родиной и с нами!?

Мне нравится, что я солю не вас!

Мне нравится, что вас солят не мною!

И никогда соленый город наш

не выпьется с похмеля и запою!



Фото: Наташа Тарасова

Антон Тимофеев: ОГУРЕЧНОЕ! Людей назвали огурцами. Метафорично опустили …

В рассол. С которым агрессивную российскую среду

Сравнили метко. Да, страна закатана бездарно!

Закручена резьба, рассол кипит, а повар в ужасе

молчит. Он ищет судорожно способ

взрыва избежать, ведь лично повару и мелким поварятам

из кухни никуда не убежать! Он смотрит в мутное стекло юдоли огурцов

И видит перекошенные злобой рты, уставшие от нищеты

и тяжкой доли. Ох как же огурцам не повезло! Но вот финал у повара! Что делать? Надо ёмкость укрепить! Сильнее крышку банки придавить! И бога истово молить, чтобы не допустил он огуречной революции кошмара. Но кончится двадцатилетний

Конкурс кулинарный! И с полной жопой огурцов лежать

В канаве будет повар наш бездарный.

Виктория Абдурашитова:

от до чего дошли чинуши!

В козлиных масках,без усов,

Засунув в уши модные беруши,

Творят во благо подопечных " огурцов"!

Фото: Полина Кириллова

Наталья Пелых: В городе нашем, заснеженном, славном Гордо носи звание Огурца В банку с рассолом так часто ныряли, Что про.бали начало конца



Юлий Буркин: Я не согласен до конца С почетным званием огурца. Нет, не ропщу, не возмущен, Но я, чтоб знали, патиссон.

Владимир Овчаренко: Томск город умный — город талант, Каждый остаться в нашей «баночке рад», Здесь очень вкусный воздух-рассол, У нас инновации, лес и простор! В общем welcome в Томск, Здесь ждут любого возможности и рост!!!

Фото: Александр Зигаев

vasilkovaya:

Младые огурцы томились Пред деканатными дверьми Вестей о зачисленьи ждали Чтоб стать учёными людьми ⠀ Вдруг огурец из Забайкалья Спросил (краснея как томат) - "А правда, что рассол бывает Не очень, вроде кисловат? ⠀ Быть может город забродивший? Или добавки тут не те? Быть может, зря решил приехать Я поступать в Университет? ⠀ Здесь, говорят, как будто банка, Всяк человек в ней огурец, А я хочу яйцом крутым стать, И выйти в люди, как отец!" ⠀ Тут зашумели, загудели, завозмущались огурцы: Дружок, с яйцом тебе в курятник! А здесь ты станешь крут, не сцы! ⠀ Ядреным огурцом ты выйдешь Из этой банки, стопудов, Хлебнешь рассола (в смысле пива), Пять лет веселья - и готов! ⠀ Плевать, что жопка в пупырышках, И сам зелёный как стена, Зато ядреный и хрустящий, И голова ума полна! ⠀ Поэтому не дрейфь, дружище, Скорее в Томск ты приезжай, Рассол уже готов, засолен, И банка огурцов полна!

d_i_m_a.m:

Слышатся с трибун высоких В эти грустные года Речи о продуктах многих, В сравнение идёт еда. Как-то главная банкирша, Пытаясь успокоить нас, Про оливье заговорила - "Не дорого, как в прошлый раз". Теперь чиновница помельче, Пытаясь обличить народ В его инертности, безделье, Открыла свой надменный рот! Да, томичи, вы не иначе как овощи, вам путь в рассол! Барахтайтесь в нём, укрепляйтесь! Не стал богатым? - Недосол! Слегка поднялся над рассолом, приличный вид у огурца - О! Замечательно! Такому на стол разделочный пора! Так, год от года упрощаяя понятия О жизни масс, политкорректно Заявляют: "Еду свою мы видим в вас!"

Фото: Полина Кириллова

Ирина Комарова: Предложение в городскую думу: День Томича официально переименовать в День ОГУРЦА. Мы ведь теперь Огурчане и Огурчанки из Солёно--Огурцовска.

Александр Зигаев: Человек на 70% состоит из воды, а огурец — на 90%. Несложными математическими вычислениями можно подсчитать, что человек — на 50% огурец.

Валерия Миргородская: Если ты не огурец, то тебе пришел конец.

Гульнара Воронова: Новогодний костюмчик можно прикольно замутить. Огурцы! Встреча под елочкой на Новособорной в 12 ч. Хоровод огурцов) Огурцы взяли власть в городе) Да нас засолить никакой соли не хватит)

just_becausetomsk: Есть в Томске День топора. Предлагаю внести праздник «день соленого огурца». Будут фестивали, конкурсы, снежки (мы ж в рассоле).

olgavaiman: Палка, палка,огуречик! Получился человечек! Огуречик не простой! Аж из Думы Областной! Все мы были томичи! Стали разом — огурцы!!! Томск — Сибирские Афины, огурцовые долины!! Вкусны наши огурцы аж до Урганта дошли!!!!!

kulish6373: Томск — город студенческий!!! Вот теперь можно для абитуриентов такой слоган сделать: Приезжайте к нам учиться, заодно и подсолиться!!! Инновационно!!!

Фото: Евгений Иванов, Фейсбук

Победителем был признан Евгений Иванов и его огуречный флагшток.