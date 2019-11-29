«Все мы были томичи! Стали разом огурцы»: соцсети о сравнении спикера облдумы
ТВ2 подводит итоги «огуречного конкурса», объявленного неделю назад.
Напомним, Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов на встрече со студентами ТГУ. Цитата прогремела на всю страну, об этом даже говорили в эфире программы «Вечерний Ургант». Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. И даже сочиняться стихи.
Спешим поделиться творчеством томичей в подборке. Пунктуация авторская.
Светлана Былина (Киреева): Давайте выбирать в депутаты тех, кто лучше солит огурцы!
Танюша Кузьмина:
Ах,банка милая моя
Большая.трёхлитровая
Теперь ты стала для меня
Квартирою то новою
А я всё думала,кто,Я?
Теперь я знаю это точно
Сегодня стала огурцом
Зелёным,непорочным
С рожденья в Томске я живу
Что радость распирает
Ведь огурец зелёный я
меня прям это ;умиляет;
Теперь все дружненько живут
В прозрачненьком рассоле
Я думаю что все поймут
К то так их круто опозорил.
Рустам Мустафин:
Ни президент, ни канцлер, ни посол,
Приехав в Томск, не пообщались с нами,
Иначе б знали: Томск — это рассол
С угрюмыми и злыми огурцами.
А как не злиться, коли овощ ты,
И всяк тебя понадкусить желает,
И все твои заботы и мечты
Как попку горькую в ведро кидает?
И маринуешься, в маршрутке стоя,
С такими же овощетомичами;
Но все ж мы огурцы - и потому без ноя
И слёз судьбину огуречную встречаем
Морозы погребов нам не страшны:
Их переждем — сибирские соленья,
А там... съедят нас, или до весны
Мы будем киснуть в ожидании потепления.
Владимир Шевченко:
Как оказались мы в рассоле,
Залипшие к лицу лицом?!
Когда душа стремится к воле,
А не засолки огурцом…
Чтоб быть богатым, и красивым,
С фасолью завести семью…
И чтобы чинно и счастливо
Прожить полезно жизнь свою…
Но… что случилось, то случилось.
Не в тот попали маринад.
Там что-то вдруг, недосолилось —
Хозяйки нашей недогляд…
Рассол бывает неудачным,
Бывает кислым и гнилым.
Так кто же так неоднозначно
Загнал туда, где мы сидим?!.
Всё дело, может быть, не в банке,
И огурец сойдёт любой…
…В рассол добавлены поганки,
Какой-то опытной рукой
Александр Зигаев:
я делаю глоток рассола
мой мир солоноват и кисл
затем он обретает краски
и смысл.
Владимир Лавров:
В банке, что-то закисает,
Огуречик раскисает,
Крышку скоро оторвет
Всех рассолом нас зальет.
Народились огурцы,
Посмотри-ка, молодцы!
Что бы не сорвал сосед,
Избежать превсяких бед,
Собери их в нужный час
Да промой отменно
Да и неприменно
В банку сунь
Что б там рассол
Был ядреный,
Чисто свой.
Закатай, переверни
В темный угол заверни,
Что б с похмела доставая,
Водки в стопку наливая,
Пальцем жопку подцепил
В рот поклал и процедил:
"Ммм, прекрасен огурец.
Ах, какой я молодец.
И рассол не подкачал"
И по-новой, всё начАл.
Евгений Берловский
Что такое город? Это —банка!
Сказочная банка с огурцами!
Если в эту банку закатать Оксанку -
что же будет с Родиной и с нами!?
Мне нравится, что я солю не вас!
Мне нравится, что вас солят не мною!
И никогда соленый город наш
не выпьется с похмеля и запою!
Антон Тимофеев:
ОГУРЕЧНОЕ!
Людей назвали огурцами. Метафорично опустили …
В рассол. С которым агрессивную российскую среду
Сравнили метко.
Да, страна закатана бездарно!
Закручена резьба, рассол кипит, а повар в ужасе
молчит.
Он ищет судорожно способ
взрыва избежать, ведь лично повару и мелким поварятам
из кухни никуда не убежать!
Он смотрит в мутное стекло юдоли огурцов
И видит перекошенные злобой рты, уставшие от нищеты
и тяжкой доли. Ох как же огурцам не повезло!
Но вот финал у повара! Что делать? Надо ёмкость укрепить! Сильнее крышку банки придавить! И бога истово молить, чтобы не допустил он огуречной революции кошмара.
Но кончится двадцатилетний
Конкурс кулинарный! И с полной жопой огурцов лежать
В канаве будет повар наш бездарный.
Виктория Абдурашитова:
от до чего дошли чинуши!
В козлиных масках,без усов,
Засунув в уши модные беруши,
Творят во благо подопечных " огурцов"!
Наталья Пелых:
В городе нашем, заснеженном, славном
Гордо носи звание Огурца
В банку с рассолом так часто ныряли,
Что про.бали начало конца
Юлий Буркин:
Я не согласен до конца
С почетным званием огурца.
Нет, не ропщу, не возмущен,
Но я, чтоб знали, патиссон.
Владимир Овчаренко:
Томск город умный — город талант,
Каждый остаться в нашей «баночке рад»,
Здесь очень вкусный воздух-рассол,
У нас инновации, лес и простор!
В общем welcome в Томск,
Здесь ждут любого возможности и рост!!!
vasilkovaya:
Младые огурцы томились
Пред деканатными дверьми
Вестей о зачисленьи ждали
Чтоб стать учёными людьми
⠀
Вдруг огурец из Забайкалья
Спросил (краснея как томат) -
"А правда, что рассол бывает
Не очень, вроде кисловат?
⠀
Быть может город забродивший?
Или добавки тут не те?
Быть может, зря решил приехать
Я поступать в Университет?
⠀
Здесь, говорят, как будто банка,
Всяк человек в ней огурец,
А я хочу яйцом крутым стать,
И выйти в люди, как отец!"
⠀
Тут зашумели, загудели, завозмущались огурцы:
Дружок, с яйцом тебе в курятник!
А здесь ты станешь крут, не сцы!
⠀
Ядреным огурцом ты выйдешь
Из этой банки, стопудов,
Хлебнешь рассола (в смысле пива),
Пять лет веселья - и готов!
⠀
Плевать, что жопка в пупырышках,
И сам зелёный как стена,
Зато ядреный и хрустящий,
И голова ума полна!
⠀
Поэтому не дрейфь, дружище,
Скорее в Томск ты приезжай,
Рассол уже готов, засолен,
И банка огурцов полна!
d_i_m_a.m:
Слышатся с трибун высоких
В эти грустные года
Речи о продуктах многих,
В сравнение идёт еда.
Как-то главная банкирша,
Пытаясь успокоить нас,
Про оливье заговорила -
"Не дорого, как в прошлый раз".
Теперь чиновница помельче,
Пытаясь обличить народ
В его инертности, безделье,
Открыла свой надменный рот!
Да, томичи, вы не иначе как овощи, вам путь в рассол! Барахтайтесь в нём, укрепляйтесь!
Не стал богатым? - Недосол!
Слегка поднялся над рассолом, приличный вид у огурца -
О! Замечательно! Такому на стол разделочный пора!
Так, год от года упрощаяя понятия
О жизни масс, политкорректно
Заявляют: "Еду свою мы видим в вас!"
Ирина Комарова: Предложение в городскую думу: День Томича официально переименовать в День ОГУРЦА. Мы ведь теперь Огурчане и Огурчанки из Солёно--Огурцовска.
Александр Зигаев: Человек на 70% состоит из воды, а огурец — на 90%. Несложными математическими вычислениями можно подсчитать, что человек — на 50% огурец.
Валерия Миргородская: Если ты не огурец, то тебе пришел конец.
Гульнара Воронова: Новогодний костюмчик можно прикольно замутить. Огурцы! Встреча под елочкой на Новособорной в 12 ч. Хоровод огурцов) Огурцы взяли власть в городе) Да нас засолить никакой соли не хватит)
just_becausetomsk: Есть в Томске День топора. Предлагаю внести праздник «день соленого огурца». Будут фестивали, конкурсы, снежки (мы ж в рассоле).
olgavaiman: Палка, палка,огуречик! Получился человечек! Огуречик не простой! Аж из Думы Областной! Все мы были томичи! Стали разом — огурцы!!! Томск — Сибирские Афины, огурцовые долины!! Вкусны наши огурцы аж до Урганта дошли!!!!!
kulish6373:
Томск — город студенческий!!! Вот теперь можно для абитуриентов такой слоган сделать: Приезжайте к нам учиться, заодно и подсолиться!!! Инновационно!!!
Победителем был признан Евгений Иванов и его огуречный флагшток.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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