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Все цвета радуги: фестиваль красок прошел в Томске
4 часа назад
12 июля у развлекательного комплекса «Факел» прошел фестиваль красок холи. Это индийские сухие красители, изготовленные из натуральных ингредиентов. В программе вечера были пенная дискотека, красочный разноцветный салют, розыгрыш призов и еще много интересного.
Фоторепортаж с праздника смотрите ниже.
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