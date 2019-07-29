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Время черники
2 часа назад
Любите чернику? Самое время отправляться в лес! Она как раз поспела. А еще встречаются голубика, морошка и земляника. В Томской области множество ягодных мест. Ниже — мотивация для тех, кто еще сомневается: идти или не идти в лес.
Фото: Татьяна Бемлер.
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