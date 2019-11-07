«Войти может любой, но отдадут ребенка не каждому». О безопасности в детсадах

А мы решили спросить у томичей: насколько, по их мнению, безопасны детские сады в Томске ?

31 октября 2019 года в городе Нарьян-Мар посторонний мужчина вошел в детский сад и убил спящего ребенка. После происшествия депутат Госдумы от Архангельской области и НАО Елена Вторыгина направила обращения к главам Генпрокуратуры, Следственного комитета и Роспотребнадзора с просьбой проверить безопасность детских садов по всей стране .

— Конкретно в садике № 5 у нас все нормально.





— Раньше все было плохо. После того случая с Викой, когда девочку из садика украли и убили, вроде все хорошо стало.





— Мы в сад давно не ходили, но я точно знаю, что заборы везде есть и камеры. Наверное, что-то делают.





— У нас вообще хорошо все, честно. В 40-м саду и охранники, и чипы. Чужой не пройдет. Все строго.





— Считаю, что сейчас сады хорошо обезопасили. Я, например, не могу пройти без специального допуска. Детские сады сопровождают охранные предприятия. Плюс система сигнализаций, плюс камеры. Поэтому бабушек-вахтеров достаточно, я думаю.





— Думаю, что не все хорошо. В платных дела с охраной обстоят лучше. Родители должны решать, какой садик выбрать. Но здесь нельзя со счетов сбрасывать стоимость детского сада.





— Мы пока до садика не доросли, ходим в группу при садике. В принципе, сложно попасть на территорию. Всегда сидит охранник. Даже в вечернее время, когда детей нет, он есть. Поэтому я считаю, что все хорошо. Но, наверное, от сада это тоже зависит.





— Я бы не сказал, что угроза какая-то существует. Работаю дворником в Кировском районе. Здесь в детский сад так просто не попадешь. У всех «пипки» есть. А утром сторож всех встречает. Я угроз никаких не вижу.





— В садике № 85 нас все устраивает. Читала ли про вашего коллегу, который вошел в сад без проблем? Читала. Но дальше же не пропустили его, выяснили все.





— В нашем саду № 85 охрана работает, никого не пускают. Вахтер всех знает в лицо. Даже погулять на территории не разрешают родителям с детьми. Посторонних не пускают. А если человек хочет обмануть, он все равно найдет способ.









Но об этом, признались некоторые родители за кадром, они стараются не думать. Конкретно в сад № 85 по адресу пер. Нахимова, 6 несколько дней назад вошел сотрудник редакции ТВ2. Калитку по звонку ему открыли без вопросов.