Добрые новости
07 ноября,
2019
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Мультимедиа

«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской революции, прошли в центре Томска. Традиционно ради этого на несколько часов перекрыли центр города. Как все было, смотрите на видео и фото.

«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
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