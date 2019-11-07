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«Верной дорогой идете, товарищи»: коммунисты отметили годовщину Октября
3 часа назад
Шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской революции, прошли в центре Томска. Традиционно ради этого на несколько часов перекрыли центр города. Как все было, смотрите на видео и фото.
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