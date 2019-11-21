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21 ноября,
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«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Высказывание председателя облдумы Оксаны Козловской, где она сравнила Томск с банкой соленых огурцов, попало в программу «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант пошутил в эфире, что весной председатель может сравнить Томск с пасхальным яйцом.

«Председатель Законодательной Думы Оксана Козловская в своей речи о перспективах развития региона применила достаточно любопытную аналогию. Она сказала, что Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы. И вы, попадая туда, становитесь, извините, либо ядреными и хрустящими в профессиональном смысле. Но банки иногда закисают: не то добавили, мало положили, а иногда плохо закатали. Смотрите, о соленьях она говорит сейчас, когда дело идет к зиме, весной Томск будет как пасхальное яичко. Яркое, праздничное, люди внутри мягкие, как желток», — сказал Иван Ургант.

«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской

Его соведущий Дмитрий Хрусталев предположил, что летом Оксана Козловская будет сравнивать Томск с окрошкой.


Напомним, что Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов на встрече со студентами ТГУ. Пользователи соцсетей сразу отреагировали на данное высказывание. Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. И даже сочиняться стихи.

«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской
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