«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской
Высказывание председателя облдумы Оксаны Козловской, где она сравнила Томск с банкой соленых огурцов, попало в программу «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант пошутил в эфире, что весной председатель может сравнить Томск с пасхальным яйцом.
«Председатель Законодательной Думы Оксана Козловская в своей речи о перспективах развития региона применила достаточно любопытную аналогию. Она сказала, что Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы. И вы, попадая туда, становитесь, извините, либо ядреными и хрустящими в профессиональном смысле. Но банки иногда закисают: не то добавили, мало положили, а иногда плохо закатали. Смотрите, о соленьях она говорит сейчас, когда дело идет к зиме, весной Томск будет как пасхальное яичко. Яркое, праздничное, люди внутри мягкие, как желток», — сказал Иван Ургант.
Его соведущий Дмитрий Хрусталев предположил, что летом Оксана Козловская будет сравнивать Томск с окрошкой.
Напомним, что Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов на встрече со студентами ТГУ. Пользователи соцсетей сразу отреагировали на данное высказывание. Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. И даже сочиняться стихи.
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