«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской

«Председатель Законодательной Думы Оксана Козловская в своей речи о перспективах развития региона применила достаточно любопытную аналогию. Она сказала, что Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы. И вы, попадая туда, становитесь, извините, либо ядреными и хрустящими в профессиональном смысле. Но банки иногда закисают: не то добавили, мало положили, а иногда плохо закатали. Смотрите, о соленьях она говорит сейчас, когда дело идет к зиме, весной Томск будет как пасхальное яичко. Яркое, праздничное, люди внутри мягкие, как желток», — сказал Иван Ургант.