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14 июня,
2019
Мультимедиа

В Томске спасли мужчину, свесившегося из окна с 16 этажа

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Спасли мужчину две студентки.


— Мужчина точно был нетрезв, — рассказывает томичка Рассвета Боцман. — Это было вчера часов в десять вечера, я услышала крики, выглянула из окна. И очень удивилась, когда мне помахал мужчина из окна на лестничной клетке. Мы с подругой выскочили и просто сдернули его вниз. Я не думаю, что у него было желание выпрыгнуть, я думаю, что он не понимал, что делает. Мужчина незнакомый, мы с соседями его не знаем. Наш дом Большая Подгорная, 87 — 18-этажный. Происходило все на 16 этаже. Снимал Алексей Колмаков — сосед из нашего же дома, дом стоит углом.

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