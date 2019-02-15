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15 февраля,
2019
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В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Митинг, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан прошел сегодня, у Стелы памяти павших в локальных войнах.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков, которые погибли в Афганистане. И вспомнить о тех, кто отдал свой долг Родине в составе ограниченного контингента советских войск, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Более 2000 томских ребят были направлены в Афганистан. 86 из них – не вернулись к родным и близким. Их имена запечатлены на этом Мемориале».

В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане
В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане

30 лет назад - 15 февраля 1989 года - был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем. Традиционно в этот день вспоминают советских и российских участников всех вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны.


За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих, 15051 из них погиб.

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