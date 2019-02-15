В Томске почтили память солдат, воевавших в Афганистане

Митинг, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан прошел сегодня, у Стелы памяти павших в локальных войнах.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков, которые погибли в Афганистане. И вспомнить о тех, кто отдал свой долг Родине в составе ограниченного контингента советских войск, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Более 2000 томских ребят были направлены в Афганистан. 86 из них – не вернулись к родным и близким. Их имена запечатлены на этом Мемориале».

30 лет назад - 15 февраля 1989 года - был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем. Традиционно в этот день вспоминают советских и российских участников всех вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны.





За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих, 15051 из них погиб.