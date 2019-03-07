Добрые новости
07 марта,
2019
Мультимедиа

В Томске на мосту увидели оленя. Видео

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Необычного лесного гостя — оленя — заметили водители на Коммунальном мосту. Кадры с животным были опубликованы в Инстаграме.

Олени #втомске

Публикация от Крепкий Дом (@ooodom70.ru)

Позднее животное увидели сотрудники патрульной машины ДПС. Скорее всего, он сбежал из шашлычной «ГОАР», расположенной на въезде в Томск.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.