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В Томске на мосту увидели оленя. Видео
1 час назад
Необычного лесного гостя — оленя — заметили водители на Коммунальном мосту. Кадры с животным были опубликованы в Инстаграме.
Позднее животное увидели сотрудники патрульной машины ДПС. Скорее всего, он сбежал из шашлычной «ГОАР», расположенной на въезде в Томск.
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