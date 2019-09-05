Добрые новости
05 сентября,
2019
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Ушайка в граните и бетоне

Александр Сакалов
Александр Сакалов
5 часов назад

Торжественное открытие набережной Ушайки состоится в пятницу, 6 сентября, но забор строители убрали уже сегодня и томичи могут оценить подарок от Газпрома городу. Сколько уже потратили на упаковку маленькой речушки в гранит и бетон достоверно неизвестно, но весь проект по облагораживанию Ушайки оценивают в 2 -2,5 млрд рублей.

Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне

В честь завершения долгостороя ( Началась стройка в декабре 2014 года) в Большом концертном зале пройдет концерт симфонического оркестра. На новой летней  его боятся проводить по погодным условиям, хотя по прогнозу погоды 6 сентября в Томске должно быть солнечно. Возможно концерт не состоится на улице еще и потому что не хватает технического оснащения. Только неделю назад областные депутаты проголосовали за выделение из бюджета региона дополнительных 38 млн рублей на оборудование для летней сцены.

Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
Ушайка в граните и бетоне
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