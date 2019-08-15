«‎У нас не Европа»: томичи об общественном транспорте

Тариф на проезд в общественном транспорте Томска вырос до 21 рубля 1 января 2019 года. Раньше проезд в автобусе стоил 18 рублей, на электротранспорте — 16 рублей. С 1 июля на некоторых маршрутах Томска после 21:00 стал действовать тариф в 25 рублей, а во всех автобусах должен был появиться безналичный расчет. Кроме того, по новым контрактам, перевозчики должны обновить автобусный парк и установить в маршрутках тахографы. Томичи рассказывают, что из этого удалось (спойлер: почти ничего).

Пользуетесь общественным транспортом ? Как оцениваете качество перевозок?

Стало почище. Нарекания есть на некоторые маршруты. 10-й ходит с интервалом 20 минут, но он пользуется большим спросом в вечернее время или в утреннее, когда люди едут на работу или возвращаются. Бывало. что в зимний период транспорт не приходил, ждали по 40 минут на остановке. Что кондукторов нет, приносит большие неудобства. Все время становится страшно, когда водитель одновременно и минует сложный участок, и в то же время вынужден давать людям сдачу.

Цены поднимают. Для нас, пенсионеров, это нежелательно. После 10 часов вечера очень плохо ходит транспорт, кондукторы не везде обслуживают.

Качество в принципе устраивает. У нас же не Европа, мы люди терпеливые, все терпим, все понимаем. Я была в Германии, мне подруга говорила, что в час пик тоже плохо, много народу, но нет задержек. Не могу сказать, что у нас сейчас подолгу приходится ждать. Но есть другие общие особенности нашего народа на современном этапе: хамство есть, люди неадекватные есть, ну, Россия. Водители иногда курят, хотя я делаю замечания, потому что я врач, в салоне дети могут быть. Нужно понимать, что, если ты водитель общественного транспорта, курить в салоне нельзя.

Качество такое же осталось. 26 автобус, на котором я постоянно езжу, или тройка – они, как говорится, шумахеры. Гоняют очень сильно, ездят неаккуратно.

Более-менее удовлетворительно ездят. Единственное, что в вечернее время трудно уехать после девяти. Работа 24-го маршрута не устраивает. Потому что многие дачники не могут уехать с жилмассива и дальше. Я уже обращалась к директору компании. Не хотят ездить по своему маршруту до конца.

Некоторые автобусы обновили. Водители курят все равно, сядешь – куревом воняет. Было бы хорошо, если бы безналичный расчет был. На 24-м маршруте как-то вводили его, но популярностью безнал не пользовался, его убрали опять.