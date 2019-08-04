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04 августа,
2019
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Мультимедиа

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
9 часов назад

Творческая группа «Сну-Сну» в Мурашев Центре представила томичам экспозицию об известных брендах. Резинки от денег, разбитая бутылка, мясорубка и слив для раковины: все это отражает культуру потребления и переплату за бренд в выставке Александра Колпакова «Тренди-Бренди». 

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

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«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

Это стихотворение Александр посвятил одному из своих объектов. Он рассказал, если приглядеться, то слив от раковины, также, как и мясорубка, похожи на логотип Мерседеса.


«Основное темой взаимодействия человека с брендом — переплата за этот бренд», — отметил Александр. — Метафорически можно сказать, что мы сливаем деньги в трубу. В процессе добывания денег на этот бренд и в процессе использования люди превращаются в фарш, поэтому мясорубки здесь очень уместны».

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

Резинки Ауди


Автор проекта «Тренди-бренди» рассказал, что люди тратят деньги на новую резину для ауди, либо тратят новую резину для денег.

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков


Фотографии на выставке


Александр отметил, что на фото изображена обувь его томских знакомых. Ему сложнее было найти 10 разных табуреток, чем 10 пар дорогой брендовой обуви в Томске.


«Мои знакомые —  состоятельные женщины, на фото изображена их обувь. Представьте, я нашел только одного мужчину, у которого была обувь известной марки».

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

Анастасия Альхимович пришла на выставку вместе с дочкой Дуней. Она рассказала, что больше всего ей нравятся люди, которые ходят на перформансы «Сну-Сну».


«При всей моей любви к Саше Колпакову, я никогда не понимаю, «что хотел сказать автор» и даже не пытаюсь в этом разобраться, потому что для меня Саша больше не про что, а зачем и как. Мне нравятся все его проекты, нравится, как он это преподносит и позиционирует. Но больше всего нравятся люди, которые приходят на его выставки», — прокомментировала Анастасия Альхимович.

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков

Александр рассказал, как ему приходят подобные идеи.

«Некоторые вещи меня радуют, некоторые — раздражают. Это все – метафора моих мыслей».

«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
«Тренди-Бренди»: о чем хотел сказать Александр Колпаков
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