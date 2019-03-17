Томская весна: горожане жалуются на дороги и уборку снега

Томичи массово жалуются в социальных сетях на состояние дорог в городе и пригороде к весне и работу коммунальных служб по уборке тающего снега. В ряде случаев затруднен проезд машин и проход пассажиров, на дорогах образуются пробки задолго до часа-пик.

Напомним, что заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус говорил, как будут ремонтироваться томские дороги в 2019 году На ремонтные работы власти планируют потратить 600 млн рублей, 219 млн из которых – из местного бюджета, 81 млн рублей – из областной казны, 300 млн рублей – из федеральной. Также предусмотрено заключение трех муниципальных контрактов для проведения работ.





В 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Томская область направила на дорожный ремонт 1,49 млрд рублей, из них 730 млн рублей — средства федерального бюджета и столько же — из консолидированного бюджета региона. Плюс по губернаторской программе было выделено 500 млн рублей на ремонт муниципальных дорог. На эти деньги в нормативное состояние приведено 93 км дорог областных дорог и 97 км муниципальных. Всего же на территории Томской области находится около 11 тысяч километров дорог. 35 км дорог федеральных, 4200 км областных и 6800 км муниципальных. На содержание и поддержание в рабочем состоянии этих дорог в год уходит по 2 млрд рублей. Нормам сегодня соответствуют лишь 26,6% дорог в Томской области.





Куда жаловаться на ямы на дорогах и горы снега?



