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Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
4 часа назад
Сегодня в Томске на Белом озере прошла ежегодная массовая акция по обливанию ледяной водой «Пробуждение». Около 500 человек облились из специально подготовленных ведер и окунулись в воду. Мы подготовили фоторепортаж с места событий.
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