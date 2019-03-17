Добрые новости
17 марта,
2019
27
фото
Мультимедиа

Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сегодня в Томске на Белом озере прошла ежегодная массовая акция по обливанию ледяной водой «Пробуждение». Около 500 человек облились из специально подготовленных ведер и окунулись в воду. Мы подготовили фоторепортаж с места событий.

Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Фото: Лев Мучник
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Фото: Лев Мучник
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Фото: Лев Мучник
Томичи облились ледяной водой на Белом озере: фото
Фото: Лев Мучник
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