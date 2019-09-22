Театры кукол приехали в Томск на фестиваль памяти Владимира Захарова

В Томске стартовал международный фестиваль театров «кукол на запястье», посвященный памяти Владимира Захарова. Фестиваль завершится 30 сентября, в день рождения основателя театра Владимира Захарова, который трагически погиб во время пожара 1 февраля при попытке потушить пожар в здании театра. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. Основная версия пожара — замыкание электропроводки.





«Владимир Захаров уникальным образом создал свой собственный законченный гармоничный мир, который нас здесь окружает, — рассказала директор Театра живых кукол Владимира Захарова «2+ку» Ирина Наумова. — Люди ценят возможность вырваться из обычной жизни, в которой часто приходится приспосабливаться и не всегда следовать своим желаниям. Здесь они могут забыть про окружающий мир и остаться наедине со своими мыслями, эмоциями, получить ответы на вопросы. Владимир показал, чего можно добиться, следуя за мечтой, и оставил ее нам, как подарок. 20 сентября зал театра был полон. Смотрели спектакль «Про Ежика» в исполнении Ольги Сигаль. Плакали и улыбались вместе. Все получилось.





Все спектакли проходят в Театре живых кукол «2+Ку» по адресу пер. Южный, 29. Подробная афиша здесь.

Как открылся фестиваль, смотрите в фотоподборке ТВ2.

Фото из группы Вконтакте.