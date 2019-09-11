Совы, ежики и жар-птицы на экотропах Михайловской рощи

Конкурс живописи «Душа дерева» в Михайловской роще приближается к финалу. В настоящий момент в группе «Экотропы Томска» открыто голосование и лайком можно отметить понравившиеся работы. 21 сентября 2019 года будут подведены итоги конкурса и названы авторы лучших картин на деревьях, которые были созданы в 2018-2019 годах в городской роще.







С некоторыми из художников Михайловской рощи корреспонденты ТВ2 встретились в лесу и поговорили о творчестве. Светлана Патрушева, Михаил Семенов и Яна Иноземцева рассказали, почему они поддержали проект «Душа дерева» и выбрали те или иные образы для украшения экотроп.

