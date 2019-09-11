Добрые новости
11 сентября,
2019
1
видео
Мультимедиа

Совы, ежики и жар-птицы на экотропах Михайловской рощи

Виктория Мучник
Виктория Мучник
4 часа назад

Конкурс живописи «Душа дерева» в Михайловской роще приближается к финалу. В настоящий момент в группе «Экотропы Томска» открыто голосование и лайком можно отметить понравившиеся работы. 21 сентября 2019 года будут подведены итоги конкурса и названы авторы лучших картин на деревьях, которые были созданы в 2018-2019 годах в городской роще.


С некоторыми из художников Михайловской рощи корреспонденты ТВ2 встретились в лесу и поговорили о творчестве. Светлана Патрушева, Михаил Семенов и Яна Иноземцева рассказали, почему они поддержали проект «Душа дерева» и выбрали те или иные образы для украшения экотроп.

Видео: Олег Мутовкин

Подробнее о художественном проекте в Михайловской роще читайте в материале ТВ2: Как спасти «Душу дерева».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.