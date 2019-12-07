Снег и мороженое: в Томске открылся лыжный сезон-2020

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Лыжня зовет! В Томске на стадионе «Политехник» сегодня официально открылся лыжный сезон-2020. Открытие было громким — спортсменов, любителей и просто зрителей встречала бодрая музыка; динамичным — всех не занятых в забеге развлекали аниматоры и белые медведи; сладким — особо отличившихся в стартах («веселых» игровых и вполне серьезных лыжных) угощали мороженым; и очень «мимимишным» — в фотозоне все желающие могли на память о снежном забеге заселфиться с белоснежными самоедами.

По традиции лыжный сезон открывала олимпийская чемпионка Наталья Баранова. А старт первому 9-километровому забегу сезона дал Андрей Федченко, управляющий компанией «Эскимос».

Девять километров для меня пройти не сложно — обычно за тренировку я прохожу 17-20 км, — говорит Андрей Федченко. — В детстве в спортивную школу ходил. Сейчас для меня это отдых от работы. Прелесть лыжного спорта — в аэробной нагрузке на открытом воздухе и психологической перезагрузке. Призываю всех попробовать. Начать, например, с километра или трех.

Участникам забега по «Тропе здоровья» предлагалось пройти 4,5 км до «Орлиного гнезда», там заглянуть в павильон с горячим чаем и блинами, забрать специальный купон, который на финише обменивали на сертификат на покупку мороженого.

«Торговые точки с горячим питанием будут работать на трассе по выходным на протяжении всего лыжного сезона, — говорит маркетолог компании «Эскимос» Ксения Севостьянова. — Каждую субботу и воскресенье с 13 до 16 — при условии, что температура на улице не ниже минус 20 градусов. Ну, а сегодняшние посетители чайной-блинной смогут обменять полученные сертификаты на мороженое в любом нашем фирменном киоске — например, на BIO пломбиры из новой линейки эскимо: клубничное, с сыром маскарпоне или вишневое в шоколадной глазури».

Родители юных лыжников, которые сегодня бежали по своей дистанции на 5 км, посмеиваются: мол, мороженое – это стимул для каждого прийти первым. Надежда Александровна, бабушка 9-летней спортсменки, рассказывает, что уже три года они ездят заниматься в школу Натальи Барановой из Лоскутова.

Мы в кедраче живем, постоянно на лыжах ходим, — говорит Надежда Александровна. — Свежий воздух, полезно, красиво — когда белочки бегают, остановишься, интересно. Она у нас в 2,5 года на лыжи встала, дед ее учил ходить. Она тогда, правда, в горку не могла подниматься сама — дед ее за палки вытягивал.

Мы лыжами два года занимаемся, — говорит Софья, мама 7-летней Сабины. — С нагрузками справляется. Круг общения стал более широкий — друзей много в секции. Дома не сидит, в телефоне не зависает. И для здоровья полезно.

С этим тезисом согласна и пенсионерка Надежда Григорьевна. Она выходит на «Тропу здоровья» каждый день. С утра и после обеда. Правда, не на лыжах, но с лыжными палками. Скандинавскую ходьбу ей врач порекомендовал.

Мне 87 лет, на лыжах не могу, мне только с палочками можно, и то слава Богу, это же работа, — говорит Надежда Григорьевна. — Врач сказал: чтобы организму легче было, надо ходить. Чувствую, что как не пойду — прямо плохо становится!