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23 июля,
2019
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Мультимедиа

Сковать красоту

Александр Сакалов
Александр Сакалов
4 часа назад

В Томске на улице Яковлева, 91 живет кузнец, который своими руками украсил дом коваными скульптурами и создает такие вещи на заказ. Фотокор ТВ2 Александр Сакалов побывал у него в гостях.


«Познакомился с интересным человеком, который назвал себя Раф. Внимание привлек его дом с котом, играющим на скрипке. Он увидел, что фотаю, и пригласил в гости. У чувака сорок лет стажа работы кузнецом, в Томске недавно, приехал с Узбекистана, служил в Афгане. Как выяснилось, кот со скрипкой — это только первая скульптура из общей композиции. Планируются к новому году вдоль всего забора скульптуры всех участников «Бременских музыкантов». Пригласил посмотреть, что получится, посмотрим», — рассказал Александр Сакалов. 

Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
Сковать красоту
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