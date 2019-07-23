Сковать красоту

В Томске на улице Яковлева, 91 живет кузнец, который своими руками украсил дом коваными скульптурами и создает такие вещи на заказ. Фотокор ТВ2 Александр Сакалов побывал у него в гостях.





«Познакомился с интересным человеком, который назвал себя Раф. Внимание привлек его дом с котом, играющим на скрипке. Он увидел, что фотаю, и пригласил в гости. У чувака сорок лет стажа работы кузнецом, в Томске недавно, приехал с Узбекистана, служил в Афгане. Как выяснилось, кот со скрипкой — это только первая скульптура из общей композиции. Планируются к новому году вдоль всего забора скульптуры всех участников «Бременских музыкантов». Пригласил посмотреть, что получится, посмотрим», — рассказал Александр Сакалов.