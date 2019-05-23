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23 мая,
2019
Мультимедиа

Склады Горохова, 1916 г. Сегодня выглядят вот так

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 час назад

Склады купца Горохова в Томске — объект культурного наследия федерального значения, подлежат государственной охране. Построены в 1916 году. Если проходить мимо, на первый взгляд, их состояние не кажется пугающим. Но если посмотреть сверху, то становится очевидным — скоро их потеряем.

С 31 мая по 2 июня в Томске пройдет арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».


В 2012 году памятник передали в управление Государственному центру современного искусства (ГЦСИ, ныне РОСИЗО) для размещения Сибирского филиала. Подготовлена вся документация проекта по его реставрации, подана заявка в программу «Культура России». Сейчас здание законсервировано и находится на грани полного разрушения.

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