Склады Горохова, 1916 г. Сегодня выглядят вот так

Склады купца Горохова в Томске — объект культурного наследия федерального значения, подлежат государственной охране. Построены в 1916 году. Если проходить мимо, на первый взгляд, их состояние не кажется пугающим. Но если посмотреть сверху, то становится очевидным — скоро их потеряем.

С 31 мая по 2 июня в Томске пройдет арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».





В 2012 году памятник передали в управление Государственному центру современного искусства (ГЦСИ, ныне РОСИЗО) для размещения Сибирского филиала. Подготовлена вся документация проекта по его реставрации, подана заявка в программу «Культура России». Сейчас здание законсервировано и находится на грани полного разрушения.