Шаман Саша: что думают томичи

Что думают томичи о шамане Саше и представлял ли он реальную угрозу для Кремля — об этом мы поговорили с прохожими на проспекте Ленина.

50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. 19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков.

— Вы слышали о шамане, который идет на Кремль?

— Нет, ничего не слышала.

— Нет, не слышал.

— Вся эта ситуация очень печальна. То, что его поместили в психиатрическую больницу. Непонятно, за что. В прошлом году, если я не ошибаюсь, был инцидент с шаманами и с сжиганием верблюдов. Но тогда шаманов почему-то не поместили в психиатрическую больницу. Поэтому возникают вопросы.

— Слышал. Почему его так прессуют? Потому что вокруг него люди соберутся рано или поздно. Уже начали собираться.

— А он представляет какую-либо опасность для Кремля?

— Конечно! Потому что люди готовы собраться вокруг кого угодно. Всем уже все это надоело. Любой лидер для власти представляет угрозу.

— Почему власти так прессуют шамана?

— Наверное, потому что он против Путина.

— Наверное, так власть пытается защитить Путина.

— Не знаю. Может быть, потому, что он высказывает оппозиционные мысли. Сомневаюсь, что они его боятся, не такая уж он большая сила, но нет, не знаю.

— А что случилось бы, если шаман дошел до Кремля?

— Да ничего. Просто все бы посмеялись.

— Ничего бы не случилось. Его бы просто не допустили до гаранта.

— Просто людей бы поразвлекал.

— А как вы считаете, способен ли шаман кого-то изгнать?

— Нет, конечно.

— Нет, я не верю в потусторонние силы.

— А почему тогда власти так прессуют шамана?

— Видимо, власти в это верят.

