Сдавать бутылки или нет? Опрос ТВ2

Дмитрий Медведев предложил обязать магазины принимать у населения стеклянную и пластиковую тару. Ранее ввести прием тары по пять-семь рублей за бутылку хотели представители «Справедливой России». Сейчас эту возможность прорабатывают сотрудники Минприроды, Минпромторга и Минэкономразвития. Мы спросили у томичей, что они думают о предложении премьер-министра и готовы ли они сами сдавать в магазины стеклотару и пластик.
— Вы бы стали сдавать стеклотару в магазины обратно?
—Да, стала бы. Во-первых, я не хочу засорять, стекла много. А потом, мне кажется, и для бомжей был бы вариант. Они бы подбирали, чище в городе было. Им хорошо и нам хорошо.
— А в советское время вы сдавали бутылки?
— Собираешь бутылки, сколько накопится. Молочных, сметанных. За магазином рядышком был специальный пункт. Сдал, пошел себе мороженое купил или что-то еще.
— Это относительно нужно, чтобы люди не выкидывали. Не загрязняли природу. Потому что чаще всего можно увидеть в кустах пластиковые и стеклянные бутылки.
— Были специальные места, назывались приемный пункт стеклотары. Привозишь туда бутылки, человек смотрит горлышки, забирает. И за это даже денежки давали. Так что это и прибыльно, и экологически чисто, и вообще хорошо.
— Скорее, не из-за денег, а больше из-за экологии. Потому что в данный момент ситуация очень плачевная.
— Были специальные около магазинов ларьки, которые принимали стеклотару. Был заработок даже у школьников.
— А современные школьники будет сдавать?
— Не-не, это для них «западло».
— В магазинах вряд ли. Потому что это похоже на людей, которые сдают бутылки, потому что у них нет денег. Нужно немножечко эту идею освежить.
— Вообще да, мне кажется, это классная идея. За экологию, все дела. Я бы стала сдавать. Но свои, не чужие.