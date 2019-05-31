Сдавать бутылки или нет? Опрос ТВ2

Дмитрий Медведев предложил обязать магазины принимать у населения стеклянную и пластиковую тару. Ранее ввести прием тары по пять-семь рублей за бутылку хотели представители «Справедливой России». Сейчас эту возможность прорабатывают сотрудники Минприроды, Минпромторга и Минэкономразвития. Мы спросили у томичей, что они думают о предложении премьер-министра и готовы ли они сами сдавать в магазины стеклотару и пластик.

— Вы бы стали сдавать стеклотару в магазины обратно?





—Да, стала бы. Во-первых, я не хочу засорять, стекла много. А потом, мне кажется, и для бомжей был бы вариант. Они бы подбирали, чище в городе было. Им хорошо и нам хорошо.





— А в советское время вы сдавали бутылки?





— Собираешь бутылки, сколько накопится. Молочных, сметанных. За магазином рядышком был специальный пункт. Сдал, пошел себе мороженое купил или что-то еще.





— Это относительно нужно, чтобы люди не выкидывали. Не загрязняли природу. Потому что чаще всего можно увидеть в кустах пластиковые и стеклянные бутылки.





— Были специальные места, назывались приемный пункт стеклотары. Привозишь туда бутылки, человек смотрит горлышки, забирает. И за это даже денежки давали. Так что это и прибыльно, и экологически чисто, и вообще хорошо.





— Скорее, не из-за денег, а больше из-за экологии. Потому что в данный момент ситуация очень плачевная.





— Были специальные около магазинов ларьки, которые принимали стеклотару. Был заработок даже у школьников.





— А современные школьники будет сдавать?





— Не-не, это для них «западло».





— В магазинах вряд ли. Потому что это похоже на людей, которые сдают бутылки, потому что у них нет денег. Нужно немножечко эту идею освежить.





— Вообще да, мне кажется, это классная идея. За экологию, все дела. Я бы стала сдавать. Но свои, не чужие.