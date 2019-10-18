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18 октября,
2019
Мультимедиа

С первым снегом. Insta-подборка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дождались! Первый снег выпал в Томске. Синоптики прогнозируют похолодание до минус двух градусов, сотрудники ГИБДД просят автомобилистов переобуваться. А томичи делятся фотографиями заснеженного города в Инстаграме.


Редакция ТВ2 тоже поспешила туда заглянуть.

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Зима близко...

Публикация от Евгения (@aurora_jennye)

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Зима...

Публикация от Ирина (@irina_vl_borodina)

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❄️

Публикация от Мария (@maria_batmanova)

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Снег

Публикация от Евгения Шутова (@zh.shutova)

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