Мультимедиа
С первым снегом. Insta-подборка
2 часа назад
Дождались! Первый снег выпал в Томске. Синоптики прогнозируют похолодание до минус двух градусов, сотрудники ГИБДД просят автомобилистов переобуваться. А томичи делятся фотографиями заснеженного города в Инстаграме.
Редакция ТВ2 тоже поспешила туда заглянуть.
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