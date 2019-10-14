Рейтинг томских проблем. Какую вы считаете главной?
Это динамический рейтинг проблем нашего города. Какая из этих проблем кажется вам наиболее существенной?
Нажать можно либо на зеленую, либо на красную стрелочку. Зеленая кнопка означает, что проблема для вас важна. Тогда в общем рейтинге эта проблема продвигается вверх. Нажав на красную стрелку, вы, наоборот, опускаете проблему в общем рейтинге.
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Нехватка детских садов
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Нехватка врачей
«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»
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Иван Кляйн раскритиковал проект реконструкции Степановского переезда
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