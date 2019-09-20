Раскрасить бетон. Как томские дети сделали арт-объекты из ограничителей

Ученики художественной школы №1 расписывают бетонные полусферы-ограничители проезда и создают из них арт-объекты.





«Вход в школу находится во дворе, а здесь устроили парковку, которую мы никак не можем контролировать. Шлагбаум мы поставить не можем, так как это городская территория. Естественно, мы были вынуждены оградить учеников от возможных неприятностей. Поэтому поставили у входа эти бетонные полусферы, которые покрасили нам в серый цвет, — рассказывает директор школы Ольга Двизова. — Я попросила, чтобы цвет был нейтральным. Обычно красят ярко-желтым, но для нас для художников это все как-то неэстетично. Тем более у нас старинное здание из красного кирпича. И мы решили, что серый цвет будет нейтральный и, возможно, когда-нибудь мы что-нибудь придумаем и сделаем арт-объекты».





Через некоторое время у администрации и преподавателей школы родилась идея расписать полусферы.





«Раньше мы расписывали стену перед входом в школу. Она была невзрачная, и мы, сами преподаватели, расписывали ее абстрактными рисунками. Потом здание отремонтировали, роспись убрали, а оставшиеся краски мы решили использовать для росписи полусфер. Выпустили положение о школьном конкурсе для 2 - 5 классов, это дети 12-17 лет», — говорит Ольга Двизова.





В основном дети объединяются в творческие группы, вместе создают эскизы и приступают к работе. После того, как все объекты закончат, рисунки для долговечности покроют акриловым лаком для наружных работ, а жюри из преподавателей оценят работы и поощрят победителей.





«Есть такие люди, которые ходят и наступают ногами на эти полусферы. Может, у них теперь нога не поднимется наступить на красивые картинки, — шутит директор школы. — И обозначили статус нашего место — что здесь находится художественная школа. И люди мимо идут, может, им будет интересно посмотреть на детское творчество».