Прививки: за и против. Опрос томичей

В последнее время нам часто приходится слышать о вспышках заболеваемости корью в различных регионах России. Так, недавно мы сообщали о том, что в соседнем Новосибирске корью заболели около 40 человек и в некоторых школах был объявлен карантин. Причиной роста заболеваемости инфекционисты считают в том числе и отказ родителей ставить прививки детям. Мы вышли на улицы Томска, чтобы узнать мнение томичей. «Вы за прививки или против?» - с таким вопросом мы обратились к случайным прохожим.

— Я категорически против. Я медицинский работник и знаю последствия прививок. Когда рожала третьего ребенка, то много начиталась литературы по этому поводу. Поэтому своему третьему ребенку я не поставила ни одной прививки. Ребенок у меня здоровый, не болеет. У нас пустая карточка, мы в поликлинике всего второй раз.

— Я из семьи медиков, и мы все за прививки.

— Я против прививок, потому что непонятно, какая вакцина нам вводится.

— Я думаю, что прививки нужны. В наш век очень много всяких инфекций. Надо ставить прививки. Еще бы были прививки против вирусов, которые появляются у детей в организме. Мы вот, например, не можем прийти в себя после вируса герпеса. Они сейчас мутируют, и дети страдают. Если бы были вакцины, чтобы облегчить состояние, то это было бы хорошо.

— Не очень хорошо отношусь к прививкам. Не доверяю им. Ребенку мы прививки ставим, которые прописывают врачи, а себе нет.

— Ставим прививки. Боимся лишних болезней. Мне кажется, что человек защищен, когда ставит прививки.

— Я, наверное, против. Я в своей жизни встречалась с нехорошими последствиями прививок. Это было давно. Я лежала с дочерью в больнице, и с нами женщина была, у которой сына парализовало после прививок.

— За, конечно. Потому что я врач.