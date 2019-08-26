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26 августа,
2019
26
фото
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«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались

Татьяна Бемлер
Татьяна Бемлер
57 минут назад

Шесть дней трудились плотники, столяры и мастера по дереву из 30 стран мира и 37 регионов России на 12-м международном фестивале «Праздник топора». Большинство скульптур и архитектурных объектов, которые создали участники конкурса, по традиции останутся в сельском парке «Околица». Так что если вы не успели понаблюдать за тем, как творят мастера, посмотрите на их работы в нашем фоторепортаже. А лучше — вживую, прогуливаясь по парку.

«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались
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