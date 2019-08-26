«Праздник топора» прошел. Скульптуры остались

Шесть дней трудились плотники, столяры и мастера по дереву из 30 стран мира и 37 регионов России на 12-м международном фестивале «Праздник топора». Большинство скульптур и архитектурных объектов, которые создали участники конкурса, по традиции останутся в сельском парке «Околица». Так что если вы не успели понаблюдать за тем, как творят мастера, посмотрите на их работы в нашем фоторепортаже. А лучше — вживую, прогуливаясь по парку.