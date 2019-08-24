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24 августа,
2019
Мультимедиа

«Праздник топора». Insta-подборка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» проходит в селе Зоркальцево.  В 2019 году в нем принимают участие около 226 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Среди них скульпторы по дереву, резчики по бересте, кузнецы и керамисты.


Мастера уже приступили к созданию конкурсных работ. Срок, в который скульптуры должны быть готовы — 25 августа. Как работают мастера и что они рассказывают о своих работах — в нашем материале. С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте праздника. 


Каким увидели «Праздник топора» пользователи Instagram, смотрите в подборке ТВ2.

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📝В одной публикации невозможно показать всё, с нашей поездки на Праздник Топора 😉 👉Это вторая часть вчерашней прогулки с дочкой на Празднике👍 #томск #экскурсиитомск #кудапойтитомск #экскурсиидлядетейтомск #кудапойтисдетьмитомск #гидпотомску #гидтомск #выходныетомск #хорошеенастроение #отдых #дети #дочка #моякрасавица #папинадочка #праздниктопора2019 #history_of_tomsk_in_photos

Публикация от Александр Власенко (@history_of_tomsk_in_photos)

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