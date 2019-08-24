«Праздник топора». Insta-подборка
Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» проходит в селе Зоркальцево. В 2019 году в нем принимают участие около 226 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Среди них скульпторы по дереву, резчики по бересте, кузнецы и керамисты.
Мастера уже приступили к созданию конкурсных работ. Срок, в который скульптуры должны быть готовы — 25 августа. Как работают мастера и что они рассказывают о своих работах — в нашем материале. С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте праздника.
Каким увидели «Праздник топора» пользователи Instagram, смотрите в подборке ТВ2.
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Публикация от 🌴✨Masha✨🌴 (@makarova_maru)
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Сегодня расписывали пряники на мастерклассе @pryanikskazka было очень весело и вкусно 😋!!!Ветрянка нам не помеха!😂* * * #праздниктопора #праздниктопора2019 #праздниктомск #мастеркласс #мастеркласспопряникам #пестунятасчастливы #томск #праздник #счастье
Публикация от @ _vikpest_
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Публикация от Наботова (@nabotova8)
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XII Международный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора". День третий. #праздниктопора #праздниктопора2019 #околица #зоркальцево #томск #сибирь #западнаясибирь #россия #prazdniktopora2019 #prazdniktopora #okolica #okolicatomsk #tomsk #siberia #westernsiberia #westsiberia #russia #insta_tsk #tomskie #galaxys7 #riatomsk #mytomsk #gotomsk #gorodtomsk #tomsk_insta #tomsk_tut #dntavangard
Публикация от Andrey Chirkoff (@tomsk_1604)
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📝В одной публикации невозможно показать всё, с нашей поездки на Праздник Топора 😉 👉Это вторая часть вчерашней прогулки с дочкой на Празднике👍 #томск #экскурсиитомск #кудапойтитомск #экскурсиидлядетейтомск #кудапойтисдетьмитомск #гидпотомску #гидтомск #выходныетомск #хорошеенастроение #отдых #дети #дочка #моякрасавица #папинадочка #праздниктопора2019 #history_of_tomsk_in_photos
Публикация от Александр Власенко (@history_of_tomsk_in_photos)
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