«Праздник топора». Insta-подборка

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» проходит в селе Зоркальцево. В 2019 году в нем принимают участие около 226 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Среди них скульпторы по дереву, резчики по бересте, кузнецы и керамисты.





Мастера уже приступили к созданию конкурсных работ. Срок, в который скульптуры должны быть готовы — 25 августа. Как работают мастера и что они рассказывают о своих работах — в нашем материале. С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте праздника.





Каким увидели «Праздник топора» пользователи Instagram, смотрите в подборке ТВ2.