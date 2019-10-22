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Пожар напротив ЦУМа. Фото
5 минут назад
В 17.14 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в заброшенном двухэтажном кирпичном здании на проспекте Ленина в районе остановки ЦУМа. Горела обрешетка крыши здания и внутренние помещения, предварительно площадь горения составляет 250 кв.м.
Фото: Юлии Фаллер
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