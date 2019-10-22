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22 октября,
2019
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Мультимедиа

Пожар напротив ЦУМа. Фото

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

В 17.14 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в заброшенном двухэтажном кирпичном здании на проспекте Ленина в районе остановки ЦУМа. Горела обрешетка крыши здания и внутренние помещения, предварительно площадь горения составляет 250 кв.м.



Фото: Юлии Фаллер

Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
Пожар напротив ЦУМа. Фото
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