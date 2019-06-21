Первый этап проекта «Томские набережные» завершится к осени
Администрация области отчитывается, что первый этап проекта «Томские набережные» близится к завершению. Зимой подрядчик выполнил облицовку смотровой площадки за БКЗ, установил часть архитектурных форм, начал прокладывать внутренние инженерные сети. Завершить объект комапния-подрядчик планирует к концу лета — началу осени.
Также в этом году ГК «Гранит» проведет капитальный ремонт тротуара на отрезке от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург и уложит покрытие у Иверской часовни и памятника Ленину.
Вице-губернатор Евгений Паршуто поручил профильным ведомствам просчитать, каких затрат потребует капитальный ремонт Каменного моста через Ушайку (проектом в настоящее время занимается администрация Томска), а также привлечь специалистов по озеленению к оформлению ландшафта набережной.
«Немаловажно продумать использование площадки, — отметил заместитель губернатора. — Недопустимо, чтобы она пустовала, поэтому мы должны создать все условия, чтобы это пространство было востребовано томичами».
В частности, для массовых музыкальных мероприятий здесь планируется установить три видеоэкрана и акустическую систему.
«Еще один важный пункт — содержание территории. Нужно продумать, какая спецтехника может осуществлять здесь уборку в летний и зимний период», — подытожил Евгений Паршуто.
Напомним, что обустройство набережной началось в конце декабря 2014 года. По проекту на берегу Ушайки в районе Большого концертного зала должна появиться площадка с обустроенной набережной, дизайнерским освещением и лавочками для отдыха. У Каменного моста должны построить амфитеатр, на котором будут проводиться летние концерты симфонической музыки. Так было обозначено в первоначальных планах.
В апреле 2018 года строительной техникой был вскрыт участок старинного городского кладбища на набережной реки Ушайки. Экскаватор случайно выкопал гроб. Однако это не остановило хода дальнейших работ. Поверх старинного кладбища будет уложен гранит.
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