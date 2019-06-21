Первый этап проекта «Томские набережные» завершится к осени

Администрация области отчитывается, что первый этап проекта «Томские набережные» близится к завершению. Зимой подрядчик выполнил облицовку смотровой площадки за БКЗ, установил часть архитектурных форм, начал прокладывать внутренние инженерные сети. Завершить объект комапния-подрядчик планирует к концу лета — началу осени.

Также в этом году ГК «Гранит» проведет капитальный ремонт тротуара на отрезке от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург и уложит покрытие у Иверской часовни и памятника Ленину.





Вице-губернатор Евгений Паршуто поручил профильным ведомствам просчитать, каких затрат потребует капитальный ремонт Каменного моста через Ушайку (проектом в настоящее время занимается администрация Томска), а также привлечь специалистов по озеленению к оформлению ландшафта набережной.





«Немаловажно продумать использование площадки, — отметил заместитель губернатора. — Недопустимо, чтобы она пустовала, поэтому мы должны создать все условия, чтобы это пространство было востребовано томичами».





В частности, для массовых музыкальных мероприятий здесь планируется установить три видеоэкрана и акустическую систему.





«Еще один важный пункт — содержание территории. Нужно продумать, какая спецтехника может осуществлять здесь уборку в летний и зимний период», — подытожил Евгений Паршуто.