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30 июня,
2019
Мультимедиа

Пенная вечеринка и группа «‎Марсель». Как Томск отметил День молодежи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Праздник в честь Дня молодежи в Томске #Молфест прошел  в воскресенье на площади Ново-Соборной. Жители и гости города участвовали в интерактивных площадках, слушали музыку и танцевали вместе с диджеем.


Традиционно День молодежи в России отмечается в России 27 июня, в Томске праздник выпал на последнее воскресенье этого месяца.

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В возрасте как таковом я не вижу ничего романтического.Либо вы интересны в любом возрасте, либо нет.Нет ничего особенно интересного в том, чтобы быть старым, - или в том, чтобы быть молодым. © КЭТРИН ХЭПБЕРН. Немного очередных высказываний умных людей. Хм, а я тем временем отправлю свою ленивую жопу готовиться к предстоящей защите ВКР😁🤩😂. . . . . #молфест2019#followme #photooftheday #beautiful #picoftheday #like4like #russia #russian #russiangirl #tomsk #like4like #instalike #instadaily #instafollow #like #instagood #bestoftheday #мысливслух

Публикация от Виктория (@vika199603)

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