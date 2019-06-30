Пенная вечеринка и группа «Марсель». Как Томск отметил День молодежи
Праздник в честь Дня молодежи в Томске #Молфест прошел в воскресенье на площади Ново-Соборной. Жители и гости города участвовали в интерактивных площадках, слушали музыку и танцевали вместе с диджеем.
Традиционно День молодежи в России отмечается в России 27 июня, в Томске праздник выпал на последнее воскресенье этого месяца.
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Самое крутое ,что дошла до нашего города Томск,традиция похожая на "Алые паруса" ,которая проходит в Санкт-Петербурге,а у нас называлась #выПУСК2019 Прошло все круто,но есть над чем поработать для следующего года 😊 #выпускной2019 #деньмолодежи#томск#лето#выпускница 🏫🎉☺️
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В возрасте как таковом я не вижу ничего романтического.Либо вы интересны в любом возрасте, либо нет.Нет ничего особенно интересного в том, чтобы быть старым, - или в том, чтобы быть молодым. © КЭТРИН ХЭПБЕРН. Немного очередных высказываний умных людей. Хм, а я тем временем отправлю свою ленивую жопу готовиться к предстоящей защите ВКР😁🤩😂. . . . . #молфест2019#followme #photooftheday #beautiful #picoftheday #like4like #russia #russian #russiangirl #tomsk #like4like #instalike #instadaily #instafollow #like #instagood #bestoftheday #мысливслух
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