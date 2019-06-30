Пенная вечеринка и группа «‎Марсель». Как Томск отметил День молодежи

Праздник в честь Дня молодежи в Томске #Молфест прошел в воскресенье на площади Ново-Соборной. Жители и гости города участвовали в интерактивных площадках, слушали музыку и танцевали вместе с диджеем.





Традиционно День молодежи в России отмечается в России 27 июня, в Томске праздник выпал на последнее воскресенье этого месяца.