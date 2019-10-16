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16 октября,
2019
14
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Мультимедиа

Париж: взгляд из Томска

Александр Сакалов
Александр Сакалов
3 часа назад

Париж — город любви и романтики. Французская брусчатка, булочные, Эйфелева башня...


Париж есть и в Томске. Это название неофициального района города, который начинается с улицы Льва Толстого, захватывая оконечности улиц Алтайской и Сибирской. Как выглядит этот район, в репортаже журналиста ТВ2 Александра Сакалова.

Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
Париж: взгляд из Томска
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