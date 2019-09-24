Осень глазами томичей: Insta-подборка
Бабье лето подходит к концу. По прогнозу синоптиков, в конце сентября область ждут дожди и мокрый снег. Редакция ТВ2 заглянула в Инстаграм, чтобы посмотреть, какими кадрами запомнился томичам сентябрь.
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🍁🍂🍁Как то в один миг, все деревья переоделись в золото. И стояли, тихо нарядные...Ну нет же, сегодня к нам вероломно вторгся ветер, и давай бесстыдно срывать с них платья... и гонит, гонит по тротуарам золотую ветошь... ничто не вечно... но, все равно красиво. Хорошего дня, друзья! #autumn#autumnmood#autumnlandscapes #autumntime#landscape#🍁 #pogodavtomske #photonature#nature #natureofrussiaru#september#пейзаж#осеннее#времяосень#простокрасиво#фотодлядуши#простокрасиво#листьяжелтые#сентябрь #осень🍂 #сено
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🍁Осень продолжает долгий свой вояж, медленно смывая с лета макияж...☔ #времяосень#краскиосени🍁#простокрасиво#осеннее#фотодлядуши#простоосень#сентябрь#осеннийлес#autumnmood#autumnlandscapes#autumntime #autumnforest#russianforest #pogodavtomske #september#autumn #природа#natureofrussiaru#naturephotos#photonature#осень🍂#красотавокругнас#пейзаж#landscape
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