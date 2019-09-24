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24 сентября,
2019
Мультимедиа

Осень глазами томичей: Insta-подборка

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Бабье лето подходит к концу. По прогнозу синоптиков, в конце сентября область ждут дожди и мокрый снег. Редакция ТВ2 заглянула в Инстаграм, чтобы посмотреть, какими кадрами запомнился томичам сентябрь.

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Autumn🍁🍂

Публикация от ДЕВОЧКА🔥 (@lyskova_alice)

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🍁🍂🍁Как то в один миг, все деревья переоделись в золото. И стояли, тихо нарядные...Ну нет же, сегодня к нам вероломно вторгся ветер, и давай бесстыдно срывать с них платья... и гонит, гонит по тротуарам золотую ветошь... ничто не вечно... но, все равно красиво. Хорошего дня, друзья! #autumn#autumnmood#autumnlandscapes #autumntime#landscape#🍁 #pogodavtomske #photonature#nature #natureofrussiaru#september#пейзаж#осеннее#времяосень#простокрасиво#фотодлядуши#простокрасиво#листьяжелтые#сентябрь #осень🍂 #сено

Публикация от Лилия (@lilija_bosova)

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Осенеет

Публикация от Лена (@lena_brr)

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