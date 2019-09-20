Опрос томичей: А что вы знаете о проблемах у медиков?

Например, наша власть рапортует, что следуя распоряжениям Владимира Путина, бюджетникам: врачам, учителям — ежегодно повышают зарплату. Но почему-то, те же медсестры, санитары и даже врачи жалуются на ее понижение. Так знают ли томичи о проблемах медиков? И о каких именно?

После публикации материала «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов» , мы решили спросить у томичей, а что они знают о проблемах врачей, медсестер, санитарок.

— Я слышал, что в 3 горбольнице наполовину зарплаты сократили. В одном месяце там было 15 тысяч, а потом урезали в половину и 7, 5 стали получать, а еще обязанностей добавили. У медсестер. У меня мама сама работает массажистом в детской поликлинике и говорит, что все так и есть. У мамы тоже зарплату понизили на полставки.





— У них есть проблемы с очередями, и проблема эта идет еще с регистратуры. Также у них, я так понимаю, переработок много, общественность на эту тему сейчас тоже трещит.





— Люди вечно недовольные к ним приходят, жалуются.





— Во-первых, организациях в больницах плохая. Во-вторых, зарплаты никого не удовлетворяют. Нагрузка огромная, а заработная плата маленькая. А то, что каждый год говорят, что у врачей и у медиков зарплаты повышают — не верьте! Врут всё. Я вот сама инвалид, каждый год прихожу в больницу. И каждый год прихожу с пакетом своих лекарств. Вот этим меня и лечат.





— Финансовые у них проблемы. У нас государство мало платит врачам, а о повышении только говорит.





— Я сама медик. Загруженность большая. Больше чем на ставку приходится работать. Потому что специалистов не хватает, особенно узких специальностей. Специалисты всегда в дефиците, так как никто за маленькие деньги не хочет идти работать. Студентам это не выгодно, они получают очень маленькую зарплату, когда только начинают.





— У нас, например, даже в регистратуре в молчановской больнице из-за некомпетентности персонала по большей части происходят проблемы. Они не понимают, что нужно делать. Вот, допустим, нужно пройти всего два кабинета, и начинается, персонал бегает, суетится, то компьютер у них не работает. То документы тебе дали, ты пошел к врачу, а врач говорит зачем тебе дали эти документы, тебе нужны другие. Так что в нашем случае это некомпетентность их и самих, и разобщенность. Ну в деревне так. Может в городе все по другому.





— Как и у всей бюджетной сферы есть проблемы, финансовые прежде всего. Маленькие зарплаты. — Откуда вы все это знаете, ведь официально заявляется, что зарплаты у них растут. — Ну город маленький, у всех есть знакомые медики и все жалуются. Никто пока не счастлив от своей зарплаты.





— Много писанины лишней. Они в компьютер должны все внести, где-то в карточке написать. Короче людьми им заниматься некогда. Они все в бумагах.





— Я думаю проблема в общении. В коллективе, с начальством. Я даже встречал такое в 3 горбольнице. Люди же не дураки, они же видят. И вот они поругались и это потом отражается уже на пациентах.





— Прежде всего заработная плата маленькая, а во-вторых, это отношение пациентов и все, что сложилось вокруг медицины. Ведь мы только и слышим негативное, а положительного о врачах, медсестрах — мы очень мало слышим.





19 сентября в эфире ТВ2 в Инстаграме выступил врач-терапевт Владимир Сотников, ставший профсоюзным активистом.