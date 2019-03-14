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14 марта,
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Опрос: нужно ли увековечивать память о жертвах политических репрессий

Виктория Мучник
Виктория Мучник
4 часа назад

12 марта в Томске В 15.00 прошло заседание Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.


По итогам этого заседания Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов  предложил создать на Каштаке мемориально-музейный комплекс (памяти репрессированных). Его центром, по мнению Федотова,  мог бы стать большой собор в честь новомучеников российских. Так же на заседании в обладминистрации обсуждалась и судьба музея «Следственная тюрьма НКВД».


Мы решили спросить томичей, а были ли они в музее-тюрьме НКВД и надо ли увековечивать память жертв политических репрессий.

Видео: Олег Мутовкин
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