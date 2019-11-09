Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира

Жители Ленинского района в Томске пожаловались на вырубку деревьев. На улице Мира обрезали яблони, которые находятся рядом с линиями электропередачи. Как выглядит дорога недалеко от остановки Радужный, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.