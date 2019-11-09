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09 ноября,
2019
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Мультимедиа

Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители Ленинского района в Томске пожаловались на вырубку деревьев. На улице Мира обрезали яблони, которые находятся рядом с линиями электропередачи. Как выглядит дорога недалеко от остановки Радужный, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова. 

Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
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