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Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира
3 часа назад
Жители Ленинского района в Томске пожаловались на вырубку деревьев. На улице Мира обрезали яблони, которые находятся рядом с линиями электропередачи. Как выглядит дорога недалеко от остановки Радужный, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.
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