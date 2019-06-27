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27 июня,
2019
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Нужны ли Томску тополя? Опрос

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Улицы Томска завалены пухом — вторую неделю продолжается сезон цветения тополей. Мы вышли на улицы и спросили у томичей, нужны ли городу эти деревья.

— Томску тополя нужны?


— Нет, конечно, они никому не нужны. Слишком много пуха. Есть много деревьев, которые больше пользы приносят, те же липы.


— Деревья нам нужны, они очищают воздух. Тополя очень интенсивно поглощают пыль и тяжелые металлы. Проблема с пухом меня самого раздражает, но лично меня она бесит не так сильно, как бесил бы грязный воздух.


— Нет, от тополей столько вреда! Идешь, и все в нос попадает. Разговор был, на липу их хотели поменять. Ну мы не против.


— Нужны ли Томску тополя?


— Да, наверное.


— А тополиный пух вас не раздражает?


— Нет, мне нравится. Красиво.

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