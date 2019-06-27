Нужны ли Томску тополя? Опрос

Улицы Томска завалены пухом — вторую неделю продолжается сезон цветения тополей. Мы вышли на улицы и спросили у томичей, нужны ли городу эти деревья.

— Томску тополя нужны?





— Нет, конечно, они никому не нужны. Слишком много пуха. Есть много деревьев, которые больше пользы приносят, те же липы.





— Деревья нам нужны, они очищают воздух. Тополя очень интенсивно поглощают пыль и тяжелые металлы. Проблема с пухом меня самого раздражает, но лично меня она бесит не так сильно, как бесил бы грязный воздух.





— Нет, от тополей столько вреда! Идешь, и все в нос попадает. Разговор был, на липу их хотели поменять. Ну мы не против.





— Нужны ли Томску тополя?





— Да, наверное.





— А тополиный пух вас не раздражает?





— Нет, мне нравится. Красиво.