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Нужны ли Томску тополя? Опрос
3 часа назад
Улицы Томска завалены пухом — вторую неделю продолжается сезон цветения тополей. Мы вышли на улицы и спросили у томичей, нужны ли городу эти деревья.
— Томску тополя нужны?
— Нет, конечно, они никому не нужны. Слишком много пуха. Есть много деревьев, которые больше пользы приносят, те же липы.
— Деревья нам нужны, они очищают воздух. Тополя очень интенсивно поглощают пыль и тяжелые металлы. Проблема с пухом меня самого раздражает, но лично меня она бесит не так сильно, как бесил бы грязный воздух.
— Нет, от тополей столько вреда! Идешь, и все в нос попадает. Разговор был, на липу их хотели поменять. Ну мы не против.
— Нужны ли Томску тополя?
— Да, наверное.
— А тополиный пух вас не раздражает?
— Нет, мне нравится. Красиво.
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