Нужно ли вернуть смертную казнь в России? Опрос томичей

Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и спросили горожан, нужно ли отменить мораторий на вынесение смертных приговоров, действующий в России с февраля 1999 года.

По результатам недавно проведенного Госудмой опроса , за возвращение смертной казни «для убийц детей и педофилов» высказались 78,4% опрошенных. Против оказались 18%, и еще 3,5% выбрали вариант «другое».

— Я считаю, что смертная казнь в России не должна быть введена, поскольку каждый человек не должен быть убит кем-то.





— По теперешнему времени было бы не лишнее. Потому что преступность растет, больше человек сидят в таких заведениях. А мы, налогоплательщики, их кормим.





— А вдруг кого-то из них несправедливо осудили?





— Это уже ошибка суда, значит.





— Человеческая жизнь бесценна, но если человек позволил отнять другую жизнь, то он уже преступил закон. Опять же, правосудие бывает не всегда честным. Если оно доказало, что человек виноват, значит, он недостоин жить.





— Считаю, это было бы актуально, поскольку многие люди после, того как совершают злостные преступления, им дают небольшие сроки. Они выходят и все продолжается. Считаю, что смысла там нет, и смертная казнь нужна.





— Мне кажется, нужна для некоторых категорий людей, потому что не нужны эти люди. В Китае, например, давно эта практика есть, и у них, в принципе, все хорошо. Я слышал, десять тысяч чиновников за 20 лет казнили.





— Нет, не нужно. У нас очень маленькое число оправдательных приговоров. Соответственно, введение смертной казни приведет к тому, что люди будут сплошь и рядом приговариваться, и у них даже не будет возможности оправдаться.





— А как вы считаете, почему обвинительных приговоров так много?





— Система так работает.